Переход Неймара в Интер Майами невозможен

Переход бразильского нападающего «Сантоса» Неймара в «Интер Майами» невозможен.

С тех пор, как Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес перешли в «Интер Майами», ходили слухи о возможном присоединении Неймара к бывшим одноклубникам по «Барселоне» в США. Но на данный момент это практически невозможно из-за многочисленных изменений и занятых слотов.

Но, согласно последним сообщениям, «Интер Майами» «был бы рад» подписать Неймара.

33-летний футболист, контракт которого истекает в конце года, все еще борется за место в составе сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти на чемпионате мира по футболу ФИФА 2026 года. Чтобы вернуться в сборную после многолетних травм, Неймару необходимо найти новый клуб и стабильно выходить на поле.

Неймар может пойти по стопам своих бывших партнеров по «Барселоне» и использовать МЛС как площадку для возрождения своей карьеры. Однако «Интер Майами» придется заключить сделку, которая одновременно и привлекательна для 33-летнего игрока, и выгодна для клуба. В конце концов возраст Неймара и многочисленные травмы могут заставить «цаплей» не включаться в эту историю.