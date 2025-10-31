Во Франции сообщили, как перехитрили Забарного. Украинца раскритиковали

В среду, 29 октября, в 10-м туре французской Лиги 1 состоялся поединок между «Лорьяном» и «Пари Сен-Жермен».

Игра прошла на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне, Франция, и завершилась вничью со счетом 1:1.

Во встрече принял участие украинец Илья Забарный, который получил отзыв о своей игре от известного французского издания Le Parisien.

«Матчи начали выглядеть одинаково для украинского игрока, который снова показал недостаток остроты в равной игре: Куасси перехитрил его и мощно прострелил перед воротами Шевалье (1:1, 51-я минута). Он играл на гибридной позиции — правый полузащитник и правый защитник, что, без сомнения, вызывает дополнительные дискуссии», — говорится в сообщении Le Parisien.