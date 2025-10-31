Луис Энрике нашел для Забарного новую позицию на футбольном поле
Илья в последнем матче сыграл на позиции правого защитника
В среду, 29 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 встретились «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен».
Матч состоялся на стадионе «Стад дю Мустуар» в городе Лорьян, Франция. Матч завершился вничью 1:1.
В этом поединке главный тренер парижан выпустил Илью Забарного в основном составе. Илья отыграл весь матч и получил желтую карточку.
Интересно, что Илья во время матча занимал позицию правого защитника, чего раньше не было при Луисе Энрике. В центре обороны в то время играли два бразильца – Бералдо и Маркиньос.
Ранее стала известна оценка Забарного за этот поединок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом
Вечером 30 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии