Луис Энрике нашел для Забарного новую позицию на футбольном поле

В среду, 29 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 встретились «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен».

Матч состоялся на стадионе «Стад дю Мустуар» в городе Лорьян, Франция. Матч завершился вничью 1:1.

В этом поединке главный тренер парижан выпустил Илью Забарного в основном составе. Илья отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Интересно, что Илья во время матча занимал позицию правого защитника, чего раньше не было при Луисе Энрике. В центре обороны в то время играли два бразильца – Бералдо и Маркиньос.

Ранее стала известна оценка Забарного за этот поединок.