Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация

В среду, 29 октября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором между собой сыграли «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен».

Поединок проходил на стадионе «Стад дю Мустуар», расположенном во французском городе Лорьян.

В стартовом составе парижан сыграл Илья Забарный, который получил желтую карточку. По завершении встречи известный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в этом матче в 6,6 баллов.

Героем поединка был признан Нуну Мендеш, который забил гол и получил оценку 8,4.

Оценки матча: