29 октября 2025, 23:12 |
779
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация

Парижане не смогли обыграть «Лорьян»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 29 октября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором между собой сыграли «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен».

Поединок проходил на стадионе «Стад дю Мустуар», расположенном во французском городе Лорьян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе парижан сыграл Илья Забарный, который получил желтую карточку. По завершении встречи известный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в этом матче в 6,6 баллов.

Героем поединка был признан Нуну Мендеш, который забил гол и получил оценку 8,4.

Оценки матча:

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
