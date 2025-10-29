Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация
Парижане не смогли обыграть «Лорьян»
В среду, 29 октября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором между собой сыграли «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен».
Поединок проходил на стадионе «Стад дю Мустуар», расположенном во французском городе Лорьян.
В стартовом составе парижан сыграл Илья Забарный, который получил желтую карточку. По завершении встречи известный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в этом матче в 6,6 баллов.
Героем поединка был признан Нуну Мендеш, который забил гол и получил оценку 8,4.
Оценки матча:
