Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2. Бензема забил команде Роналду. Видео голов
Саудовская Аравия
29 октября 2025, 11:51 |
214
0

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 28 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» одержал победу в гостях над клубом «Аль-Наср» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 15-й минуте знаменитый француз Карим Бензема забил гол после передачи Муссы Диаби.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отыграл за «Аль-Наср» весь матч.

Кубок Саудовской Аравии

1/8 финала, 28 октября 2025

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Анжело Габриэл, 30 – Карим Бензема, 15, Уссем Ауар, 45+2

Видео голов и обзор матча

Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда видео голов и обзор Уссем Ауар Мусса Диаби Анжело Габриэл Кубок Саудовской Аравии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
