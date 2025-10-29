Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2. Бензема забил команде Роналду. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии
Вечером 28 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» одержал победу в гостях над клубом «Аль-Наср» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.
На 15-й минуте знаменитый француз Карим Бензема забил гол после передачи Муссы Диаби.
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отыграл за «Аль-Наср» весь матч.
Кубок Саудовской Аравии
1/8 финала, 28 октября 2025
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 1:2
Голы: Анжело Габриэл, 30 – Карим Бензема, 15, Уссем Ауар, 45+2
Видео голов и обзор матча
