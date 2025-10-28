Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

29 октября, в 1/8 финала Кубка Украины между собой сыграют Динамо Киев и Шахтер Донецк. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Столичный клуб проводит тяжелый сезон, главное внимание команды должно быть направлено на внутреннюю арену, ведь в еврокубках мало перспектив. Динамовцы начинали еврокампанию с квалификации Лиги чемпионов, но играют в основном раунде Лиги конференций, где проиграли два стартовых матча.

В чемпионате у команды нет поражений, 5 побед и пять ничьих. Свой последний матч в рамках УПЛ подопечные Александра Шовковского неожиданно уверенно выиграли у лидера Кривбасса – 4:0. Упомянутый успех позволил прервать серию из шести матчей без побед, во всех турнирах. Вернулся на поле Андрей Ярмоленко, которому приписывают конфликт с тренером, футболист записал на свой счет один забитый мяч в последней игре. Команде нужно возвращать уверенность, победа над главным конкурентом будет неплохим толчком. В чемпионате киевляне делят второе место, их отставание от лидера всего один балл.

Шахтер Донецк

«Горняки» тоже не могут похвастаться стабильностью, хоть и удерживают лидерство в УПЛ, но опережают ближайшего преследователя на один балл. В последнем туре Шахтер легко справился с дебютантом Кудровкой – 4:0. Клуб тоже играет в основной сетке Лиги конференций, набрав 3 очка в двух встречах, здесь еще есть шансы показать солидный результат.

Для главного тренера Арда Турана, предстоящий матч крайне важен, ведь для него это первое эль-классико, здесь большое значение имеет настрой. Игровой спад Шахтера объясняется продажей Кевина и Судакова, хотя и без упомянутых футболистов в составе есть кому забивать и бороться за результат.

Личные встречи

У соперников богатая история очных противостояний, в прошлом сезоне оба матча чемпионата завершились вничью – 2:2 и 1:1. Еще одна встреча была в финале Кубка Украины, здесь клубы тоже не определили победителя в игровое время – 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Шахтера.

Прогноз

Все привыкли видеть противостояния украинских грандов на поздних стадиях кубка, но на этот раз, только один сможет пробиться в четвертьфинал.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 2,81, ничья – 3,35, победа Шахтера – 2,48. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Украинское эль-классико будет привычно напряженным и непредсказуемым, обе команды далеки от оптимальной формы, но я жду интересного футбола. Матч должен пройти на встречных курсах, рискну поставить на обмен забитыми мячами за 1,71.