28 октября 2025, 18:38 | Обновлено 28 октября 2025, 20:10
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Коллаж Sport.ua

29 октября, в 1/8 финала Кубка Украины между собой сыграют Динамо Киев и Шахтер Донецк. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Столичный клуб проводит тяжелый сезон, главное внимание команды должно быть направлено на внутреннюю арену, ведь в еврокубках мало перспектив. Динамовцы начинали еврокампанию с квалификации Лиги чемпионов, но играют в основном раунде Лиги конференций, где проиграли два стартовых матча.

В чемпионате у команды нет поражений, 5 побед и пять ничьих. Свой последний матч в рамках УПЛ подопечные Александра Шовковского неожиданно уверенно выиграли у лидера Кривбасса – 4:0. Упомянутый успех позволил прервать серию из шести матчей без побед, во всех турнирах. Вернулся на поле Андрей Ярмоленко, которому приписывают конфликт с тренером, футболист записал на свой счет один забитый мяч в последней игре. Команде нужно возвращать уверенность, победа над главным конкурентом будет неплохим толчком. В чемпионате киевляне делят второе место, их отставание от лидера всего один балл.

Шахтер Донецк

«Горняки» тоже не могут похвастаться стабильностью, хоть и удерживают лидерство в УПЛ, но опережают ближайшего преследователя на один балл. В последнем туре Шахтер легко справился с дебютантом Кудровкой – 4:0. Клуб тоже играет в основной сетке Лиги конференций, набрав 3 очка в двух встречах, здесь еще есть шансы показать солидный результат.

Для главного тренера Арда Турана, предстоящий матч крайне важен, ведь для него это первое эль-классико, здесь большое значение имеет настрой. Игровой спад Шахтера объясняется продажей Кевина и Судакова, хотя и без упомянутых футболистов в составе есть кому забивать и бороться за результат.

Личные встречи

У соперников богатая история очных противостояний, в прошлом сезоне оба матча чемпионата завершились вничью – 2:2 и 1:1. Еще одна встреча была в финале Кубка Украины, здесь клубы тоже не определили победителя в игровое время – 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Шахтера.

Прогноз

Все привыкли видеть противостояния украинских грандов на поздних стадиях кубка, но на этот раз, только один сможет пробиться в четвертьфинал.

Украинское эль-классико будет привычно напряженным и непредсказуемым, обе команды далеки от оптимальной формы, но я жду интересного футбола. Матч должен пройти на встречных курсах, рискну поставить на обмен забитыми мячами за 1,71.

Украинское эль-классико будет привычно напряженным и непредсказуемым, обе команды далеки от оптимальной формы, но я жду интересного футбола. Матч должен пройти на встречных курсах, рискну поставить на обмен забитыми мячами за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
29 октября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Djafar Yashuali
Кияни впевнено переможуть!!
3:1 або 4:1
Ми - Динамо! А Динамо то є сила!!
Ответить
+4
KYIV_FOREVER
Без шансів для кротів. Біло-сині найсильніші💯💯🤍💙
Ответить
+4
Dynamic
Динамо просто знищить чактар. Вангую 3:0
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Al Fredli
Шахтар переможе в додатковий час або по пеналям.От таке.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Saltovka
Пок*й кто выиграет. Кубок всё-равно отправляецца в Харьков!
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
