Наингголан о бывшем тренере Бельгии: «Он не разбирается в футболе»
Раджа раскритиковал Роберто Мартинеса
Бывший игрок сборной Бельгии Раджа Наингголан резко высказался в адрес бывшего наставника национальной команды Роберто Мартинеса.
«Думаю, Бельгия могла бы выигрывать трофеи, если бы хоть раз вложились в хорошего тренера.
Мое влияние было слишком малым по сравнению с тем, что я мог дать. Я это знаю, я честен с собой, но это произошло не только из-за моих решений. Марк Вильмотс не взял меня в стартовый состав на Евро-2016, но уже на самом турнире я был одним из лучших игроков. А потом Мартинес без всякой причины отодвинул меня в сторону. Его объяснения – ерунда. Потому что, на мой взгляд, он не разбирается в футболе и является очень плохим тренером. Все, кто говорит, что он хороший тренер, не разбираются в футболе.
Хороший тренер – это тот, кто дает команде идею. А с Мартинесом у Бельгии не было никакой идеи. Когда мы оказывались в трудном положении, нас спасали индивидуальные качества Де Брюйне, Азара или Лукаку. Но у нас никогда не было собственного стиля игры. И это чистая правда».
Отметим, что Роберто Мартинес возглавлял «красных дьяволов» в 2016–2022 годах. Наибольшим успехом команды под его руководством стала бронза на чемпионате мира 2018 года.
Ранее Наингголан советовал болельщикам забыть об Артеме Довбике.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рух» готов оставить футбольную школу
Игор Тудор больше не является коучем «Ювентуса»