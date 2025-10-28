Наингголан о бывшем тренере Бельгии: «Он не разбирается в футболе»

Бывший игрок сборной Бельгии Раджа Наингголан резко высказался в адрес бывшего наставника национальной команды Роберто Мартинеса.

«Думаю, Бельгия могла бы выигрывать трофеи, если бы хоть раз вложились в хорошего тренера.

Мое влияние было слишком малым по сравнению с тем, что я мог дать. Я это знаю, я честен с собой, но это произошло не только из-за моих решений. Марк Вильмотс не взял меня в стартовый состав на Евро-2016, но уже на самом турнире я был одним из лучших игроков. А потом Мартинес без всякой причины отодвинул меня в сторону. Его объяснения – ерунда. Потому что, на мой взгляд, он не разбирается в футболе и является очень плохим тренером. Все, кто говорит, что он хороший тренер, не разбираются в футболе.

Хороший тренер – это тот, кто дает команде идею. А с Мартинесом у Бельгии не было никакой идеи. Когда мы оказывались в трудном положении, нас спасали индивидуальные качества Де Брюйне, Азара или Лукаку. Но у нас никогда не было собственного стиля игры. И это чистая правда».