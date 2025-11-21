Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проблема для Моуриньо. Лидер Бенфики получил серьезную травму
Португалия
21 ноября 2025, 11:04
Проблема для Моуриньо. Лидер Бенфики получил серьезную травму

Доди Лукебакио потребуется хирургическое вмешательство

Проблема для Моуриньо. Лидер Бенфики получил серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine

Летний новичок «Бенфики» Доди Лукебакио получил перелом левого голеностопного сустава в матче сборной Бельгии против Лихтенштейна (7:0).

28-летний футболист вышел на замену во втором тайме и провел на поле всего 15 минут, после чего попросил помощи у врачей и покинул поле. После детального обследования у Доди подтвердился перелом, и ему необходима операция:

«Доди Лукебакио получил перелом левого голеностопа. Ему предстоит хирургическое вмешательство и последующий восстановительный процесс», – говорится в сообщении пресс-службы «Бенфики».

Восстановление Лукебакио займет, как минимум, три месяца. Бельгиец рискует пропустить все матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Доди перешел в «Бенфику» в конце летнего трансферного окна из «Севильи» и сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Иван Чирко Источник: ФК Бенфика
