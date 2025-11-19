18.11.2025 21:45 – FT 7 : 0
Чемпионат мира19 ноября 2025, 02:42 | Обновлено 19 ноября 2025, 03:25
33
0
Бельгия – Лихтенштейн – 7:0. Легкая фиксация путевки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
19 ноября 2025, 02:42 | Обновлено 19 ноября 2025, 03:25
33
0
18 ноября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Бельгии разгромила команду Лихтенштейна (7:0)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бельгия получила путевку на ЧМ-2026
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября
21:45. Бельгия – Лихтенштейн – 7:0
Голы: Ванакен, 3, Доку, 34, 41, Мехеле, 52, Салемакерс, 55, Де Кетеларе, 57, 59
Видео голов и обзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия), асcист Томас Менье.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Бельгия), асcист Юри Тилеманс.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Брэндон Мехеле (Бельгия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия), асcист Алексис Салемакерс.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 ноября 2025, 17:47 13
Сборная Украины, скорее всего, попадет в третью корзину
Футбол | 18 ноября 2025, 08:13 9
Лиссабонцы отказались продавать украинца
Футбол | 19.11.2025, 01:50
Футбол | 18.11.2025, 11:23
Футбол | 18.11.2025, 23:59
Комментарии 0
Популярные новости
17.11.2025, 22:49
18.11.2025, 07:55 1
17.11.2025, 09:18 5
18.11.2025, 16:35 17
18.11.2025, 10:29 2
17.11.2025, 06:50 3
17.11.2025, 23:29
17.11.2025, 08:44 8