Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бельгия – Лихтенштейн – 7:0. Легкая фиксация путевки. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
18.11.2025 21:45 – FT 7 : 0
Лихтенштейн
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 02:42 | Обновлено 19 ноября 2025, 03:25
33
0

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Бельгия – Лихтенштейн – 7:0. Легкая фиксация путевки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Бельгии разгромила команду Лихтенштейна (7:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бельгия получила путевку на ЧМ-2026

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября

21:45. Бельгия – Лихтенштейн – 7:0

Голы: Ванакен, 3, Доку, 34, 41, Мехеле, 52, Салемакерс, 55, Де Кетеларе, 57, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия), асcист Томас Менье.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Бельгия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Бельгия), асcист Юри Тилеманс.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Брэндон Мехеле (Бельгия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия), асcист Алексис Салемакерс.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
По теме:
Фарерские острова – Казахстан – 1:0. Победа карлика. Видео гола и обзор
Швеция – Словения – 1:1. Битва двух неудачников. Видео голов и обзор матча
Косово – Швейцария – 1:1. Дарданцы – в плей-офф, Нати – на ЧМ. Видео голов
сборная Бельгии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу ЧМ-2026 по футболу Ханс Ванакен Жереми Доку Шарль де Кетеларе Брэндон Мехеле Алексис Салемакерс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
