Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
18.11.2025 21:45 - : -
Лихтенштейн
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 12:01 | Обновлено 18 ноября 2025, 13:35
Бельгия – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 18 ноября в 21:45 по Киеву

Бельгия – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Бельгии и Лихтенштейна. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Бельгия

Выступление на Лиге наций 2024 получилось для команды неудачным – трехцветные завоевали всего 4 очка за 6 матчей и заняли третье место группы с Францией, Италией и Израилем (в последних также было 4 балла, однако хуже разница забитых/пропущенных). Поэтому Бельгия была вынуждена защищать свое право на выступление в Лиге А в стыковых матчах, где победила Украину с общим счетом 4:3.

После этого турнира бельгийцы начали играть гораздо лучше. За 7 игр текущей квалификации коллективу удалось завоевать 15 зачетных пунктов, которые пока позволяют занимать 1-е место собственной группы. За 1 тур до завершения отбора расстояние от Северной Македонии и Уэльса, которые будут играть в очном матче между собой, составляет 2 зачетных пункта.

Лихтенштейн

Прошлый розыгрыш Лиги наций доказал, что сборная страны-карлика не конкурентоспособна даже среди схожих по уровню команд. Тогда за 4 игры против Гибралтара и Сан-Марино Лихтенштейн получил всего 2 балла и занял последнее, 3 место группы. Однако вылетать уже было некуда, ведь сборная и так выступает в самом низком дивизионе Д.

На текущей квалификации Лихтенштейн был очень простой «грушей для избиения». За 7 поединков сборная проиграла 7 раз, из-за чего с 0 очками на счету занимает последнее, 5 место квинтета.

Личные встречи

Сборные встречались между собой только раз – в 1 круге текущей квалификации. Тогда победу со счетом 6:0 одержала Бельгия.

Интересные факты

  • За 7 матчей квалификации Лихтенштейн забил 0, а пропустил 24 мяча.
  • В последних 4-х домашних играх Бельгия забила 13 голов.
  • Беспроигрышная серия Бельгии продолжается уже 8 поединков. На счету команды 3 ничьи и 5 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.67.

Прогноз Sport.ua
Бельгия
18 ноября 2025 -
21:45
Лихтенштейн
Тотал больше 5.5 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

сборная Бельгии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
