Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С голом на 88-й. Порту одержал сложную выездную победу над Морейренсе
Чемпионат Португалии
Морейренсе
27.10.2025 22:15 – FT 1 : 2
Порту
Португалия
28 октября 2025, 01:59 | Обновлено 28 октября 2025, 02:19
Драконы стали единоличными лидерами, опережая Спортинг и Бенфику

Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Португалии.

Порту на выезде обыграл Морейренсе со счетов 2:1. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами.

Решающий гол забил Дениз Гюль на 88-й минуте, принеся драконам три очка и лидерство.

Лидеры: Порту (25 очков), Спортинг (22), Бенфика (21).

Чемпионат Португалии. 9-й тур, 27 октября 2025

Морейренсе – Порту – 1:2

Голы: Аланзинью, 18 – Саму, 45+4 (пен), Гюль, 88

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 9 8 1 0 21 - 2 02.11.25 22:30 Порту - Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Порту 1:0 Насьонал 25
2 Спортинг Лиссабон 9 7 1 1 23 - 5 31.10.25 22:15 Спортинг Лиссабон - Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон 22
3 Бенфика 9 6 3 0 18 - 4 01.11.25 22:30 Витория Гимараеш - Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве20.09.25 АВС 0:3 Бенфика 21
4 Жил Висенте 9 6 1 2 14 - 4 03.11.25 22:45 Жил Висенте - Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте 19
5 Фамаликау 9 4 4 1 10 - 4 01.11.25 17:30 Насьонал - Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон 16
6 Морейренсе 9 5 0 4 13 - 13 02.11.25 20:00 Арока - Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве 15
7 Брага 9 3 4 2 16 - 8 02.11.25 22:30 Порту - Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте 13
8 Риу Аве 9 2 5 2 13 - 14 01.11.25 20:00 Риу Аве - Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту 11
9 Санта Клара 9 3 2 4 8 - 10 03.11.25 22:45 Жил Висенте - Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара 11
10 Насьонал 9 3 2 4 10 - 13 01.11.25 17:30 Насьонал - Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока13.09.25 Порту 1:0 Насьонал 11
11 Витория Гимараеш 9 3 2 4 9 - 14 01.11.25 22:30 Витория Гимараеш - Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш 11
12 Алверка 9 3 1 5 11 - 16 31.10.25 22:15 Спортинг Лиссабон - Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Алверка 1:0 Тондела 10
13 Арока 9 2 3 4 10 - 24 02.11.25 20:00 Арока - Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия 9
14 Каза Пия 9 2 2 5 8 - 17 01.11.25 20:00 Каза Пия - Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия 8
15 Эшторил 9 1 4 4 11 - 14 01.11.25 20:00 Риу Аве - Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил13.09.25 Эшторил 3:1 АВС 7
16 Эштрела Амадора 9 1 4 4 7 - 10 01.11.25 20:00 Каза Пия - Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш 7
17 Тондела 9 1 2 6 4 - 17 02.11.25 17:30 АВС - Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора12.09.25 Алверка 1:0 Тондела 5
18 АВС 9 0 1 8 5 - 22 02.11.25 17:30 АВС - Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика13.09.25 Эшторил 3:1 АВС 1
Полная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Гюль (Порту), асcист Якуб Кивиор.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Омородион (Порту).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Алан де Соуза (Морейренсе).
MLS. Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые матчи 1/8 финала
Песня канареек: два дубля. Фенербахче забил 4 мяча, вышел экс-игрок Шахтера
Бетис – Атлетико – 0:2. Как забил сын Симеоне. Видео голов и обзор
чемпионат Португалии по футболу Морейренсе Порту видео голов и обзор Саму Омородион Агехова
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
