Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чернигов – Лесное. Прогноз и анонс матча Кубка Украины
28.10.2025 12:00
Чернигов – Лесное. Прогноз и анонс матча Кубка Украины

Матч начнется 28 октября в 12:00 по Киеву

ФК Чернигов

Во вторник, 28 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Лесным». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Чернигов

Новичок Первой лиги в этом сезоне выглядит не слишком стабильно, что можно было ожидать после повышения в классе. Однако команда точно не стесняется – после 10-х матчей на ее счету есть 10 баллов, которые позволяют ей занимать 13-ю строчку турнирной таблицы (находящейся в зоне переходных игр). Но от безопасного, 12-го места «Чернигов» отделяет всего 3 очка, кроме того у клуба есть еще 3 игры в запасе.

В 1/32 финала Кубка Украины коллектив минимально обыграл «Атлет Киев», а в 1/16 прошел «Кривбасс». Правда, в матче против криворожцев «Чернигову» засчитали техническую победу – команда из Премьер-лиги нарушила регламент, выпустив слишком много иностранных игроков.

Лесное

Не в лучшей форме сейчас находится «Лесное». После 13 туров Второй лиги команда имеет на счету 21 балл и занимает 6 место турнирной таблицы собственной группы, отставая от 2-й строчки на 5 очков. От лидера «Полесья-2» коллектив отделяет 7 зачетных пунктов.

В 1/32 финала Кубка Украины «Лесное» 4:0 разгромило «Чайку», а в 1/16 победило «Олимпию» со счетом 2:1.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Лесного» продолжается уже 4 игры. За это время команда трижды проиграла и один раз сыграла вничью.
  • «Лесное» забило 25 мячей в текущем сезоне Второй лиги – 3-й лучший результат среди всех команд собственной группы.
  • Лишь в 1 из 5 последних игр «Чернигова» забить удалось обеим командам.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Чернигов – Лесное. 1/8 финала КУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПИХАЛЕНОК: «Будут ротации. С Шахтером это настоящее дерби»
Чернигов Лесное прогнозы прогнозы на футбол Кубок Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
