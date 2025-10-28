Чернигов – Лесное – 1:1 (4:3). Все решилось в серии пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
28 октября проходил матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и «Лесное».
Принимает поединок «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Поединок начался в 12:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды забили по голу в основное время – у хозяев отличился Романченко, у гостей – Сергей Рыбалка. В серии пенальти тонччее оказались хозяева поля.
Кубок Украины по футболу. 1/8 финала
Чернигов – Лесное – 1:1 (пенальти – 4:3)
Голы: Романченко, 78 (пенальти) – Рыбалка, 90+4 (пенальти)
Видеозапись матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рух» готов оставить футбольную школу
В раздевалке не всех устраивает поведение Ламина Ямаля