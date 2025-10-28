28 октября проходил матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и «Лесное».

Принимает поединок «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Поединок начался в 12:00 по киевскому времени.

Команды забили по голу в основное время – у хозяев отличился Романченко, у гостей – Сергей Рыбалка. В серии пенальти тонччее оказались хозяева поля.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Чернигов – Лесное – 1:1 (пенальти – 4:3)

Голы: Романченко, 78 (пенальти) – Рыбалка, 90+4 (пенальти)

Видеозапись матча: