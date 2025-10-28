Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Лесное – 1:1 (4:3). Все решилось в серии пенальти. Видео голов
Кубок Украины
Чернигов
28.10.2025 12:00 – FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Лесное
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
28 октября 2025, 14:40 | Обновлено 28 октября 2025, 14:51
586
0

Чернигов – Лесное – 1:1 (4:3). Все решилось в серии пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

28 октября 2025, 14:40 | Обновлено 28 октября 2025, 14:51
586
0
Чернигов – Лесное – 1:1 (4:3). Все решилось в серии пенальти. Видео голов
ФК Чернигов

28 октября проходил матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и «Лесное».

Принимает поединок «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Поединок начался в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды забили по голу в основное время – у хозяев отличился Романченко, у гостей – Сергей Рыбалка. В серии пенальти тонччее оказались хозяева поля.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Чернигов – Лесное – 1:1 (пенальти – 4:3)

Голы: Романченко, 78 (пенальти) – Рыбалка, 90+4 (пенальти)

Видеозапись матча:

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Новиков (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Коваленко (Лесное).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Чабан (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Рыбалка (Лесное).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Шумило (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Гармаш (Лесное).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Порохня (Чернигов).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Рыбалка (Лесное).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Анатолий Романченко (Чернигов).
По теме:
Коуч ФК Лесное – о вылете из Кубка Украины: «Бог все видит»
Тренер ФК Лесное: «Мы не понимаем, что будет дальше»
Буковина – Нива Т. 1/8 финала Кубка Украины. Видео голов (обновляется)
Чернигов Кубок Украины по футболу Лесное видео голов и обзор Сергей Рыбалка Анатолий Романченко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28 октября 2025, 07:55 6
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом
Футбол | 27 октября 2025, 16:46 2
Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом
Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом

В раздевалке не всех устраивает поведение Ламина Ямаля

Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28.10.2025, 07:07
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нету?»
Футбол | 28.10.2025, 14:24
В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нету?»
В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нету?»
Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
Футбол | 28.10.2025, 07:15
Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
27.10.2025, 05:42 3
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 23
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 8
Бокс
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем