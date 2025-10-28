Во вторник, 28 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Лесное».

Поединок примет «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

«Чернигов» на предыдущих этапах одолел киевский «Атлет» (1:0) и криворожский «Кривбасс» (3:0). «Лесное» же на пути к 1/8 финала победило «Чайку» и «Олимпию» Савинцы.

Видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Украины будет доступна на youtube-канале УПЛ ТБ.

