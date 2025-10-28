Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чернигов – Лесное. 1/8 финала КУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чернигов
Лесное
28 октября 2025, 01:28 | Обновлено 28 октября 2025, 01:35
Чернигов – Лесное. 1/8 финала КУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Украины состоится 28 октября в 12:00 по Киеву

Чернигов – Лесное. 1/8 финала КУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Лесное

Во вторник, 28 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Лесное».

Поединок примет «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Чернигов» на предыдущих этапах одолел киевский «Атлет» (1:0) и криворожский «Кривбасс» (3:0). «Лесное» же на пути к 1/8 финала победило «Чайку» и «Олимпию» Савинцы.

Видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Украины будет доступна на youtube-канале УПЛ ТБ.

Чернигов – Лесное. 1/8 финала КУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
