Реал избрал сторону в конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором

В матче чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» вспыхнул конфликт между звездным вингером мадридцев Винисиусом Жуниором и главным тренером команды Хаби Алонсо.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» полностью поддерживает Хаби Алонсо и готово одобрить любое наказание для Винисиуса. В клубе недовольны поведением бразильца, считая, что его реакция во время Эль Класико испортила имидж команды. По данным источника, Винисиус убежден, что Алонсо его недооценивает. Он выполнял требования тренера, больше работал в защите, но не чувствует должного уважения и считает, что теряет статус, завоеванный в предыдущих сезонах.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.