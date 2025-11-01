Вингер «Реала» Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Валенсии».

Бразилец имел прекрасную возможность отличиться на 43-й минуте, но не реализовал пенальти – вратарь гостей парировал его удар.

1 ноября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок 9-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» после первого тайма разгромил соперника со счетом 3:0.

В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.

ВИДЕО. Винисиус после скандала в матче с Барсой не забил пенальти за Реал