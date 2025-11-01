Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Винисиус после скандала в матче с Барсой не забил пенальти за Реал
Испания
01 ноября 2025, 23:10 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:11
Вратарь «Валенсии» парировал удар бразильца

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Валенсии».

Бразилец имел прекрасную возможность отличиться на 43-й минуте, но не реализовал пенальти – вратарь гостей парировал его удар.

1 ноября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок 9-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» после первого тайма разгромил соперника со счетом 3:0.

В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.

