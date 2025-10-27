Голкипер Буковины: «Настраиваемся на кубковую игру с оптимизмом»

Во вторник, 28 октября, в поединке 1/8 финала Кубка Украины «Буковина» сыграет с тернопольской «Нивой». Голкипер «Буковины» Герман Пеньков рассказал о подготовке команды к принципиальному противостоянию и поделился ожиданиями от матча.

– Герман, уже завтра «Буковина» сыграет матч 1/8 финала против тернопольской «Нивы». Какое сейчас настроение в коллективе перед этим, безусловно, очень ответственным поединком?

– В целом настроение позитивное. Мы демонстрируем хорошие результаты, поэтому готовимся и настраиваемся на завтрашнюю игру с оптимизмом.

– Три недели назад «Буковина» уже встречалась с «Нивой» в Тернополе и тогда одержала победу со счетом 2:1. Каким тебе запомнился этот соперник и какой игры ждать завтра?

– Игра будет непростой. В том матче, который состоялся в начале октября, «Нива» в конце игры добавила, поэтому напряжение держалось до последних минут. Мы сделали правильные выводы из той встречи.

– Ты был основным голкипером на предыдущих этапах Кубка Украины – против «Авангарда» и львовских «Карпат». Насколько кубковые матчи отличаются от игр чемпионата? Ощущается ли большее давление?

– Лично для меня кубковые матчи от поединков чемпионата ничем особенным не отличаются. Мы настраиваемся на каждую игру и работаем одинаково усердно, независимо от турнира.

– Что сегодня отрабатывали на тренировке?

– Сегодня было обычное предыгровое занятие, а в конце тренер дал нам попрактиковать серию пенальти. Ребята пробивали с одиннадцатиметровой отметки, немного эмоционально разгрузились. Все было на позитиве.

– Если завтра будет серия послематчевых пенальти, насколько чувствуешь себя готовым к этому?

– Здесь сложно что-то заранее сказать. Можешь думать, что готов – и ничего не отразишь. А можешь считать, что не готов – и парируешь все удары. Это уж как пойдет по игре.

– Завтра на трибунах стадиона «Буковина» ожидается немалое количество болельщиков. Насколько важна их поддержка в таком матче?

– Мы всегда очень благодарны нашим болельщикам. Они создают отличную атмосферу и вдохновляют нас на положительные результаты, поэтому мы их всегда ждем на трибунах. Хочется, чтобы на каждую игру приходило больше людей. Наши болельщики создают неповторимую атмосферу, за что мы им очень благодарны. Это придает нам энергии, сил и мотивации! Черновчане, очень ждем вашей поддержки в завтрашнем матче!