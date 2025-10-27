Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Буковины: «Настраиваемся на кубковую игру с оптимизмом»
Кубок Украины
27 октября 2025, 15:49 |
126
0

Голкипер Буковины: «Настраиваемся на кубковую игру с оптимизмом»

Герман Пеньков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины с тернопольской «Нивой»

27 октября 2025, 15:49 |
126
0
Голкипер Буковины: «Настраиваемся на кубковую игру с оптимизмом»
ФК Буковина. Герман Пеньков

Во вторник, 28 октября, в поединке 1/8 финала Кубка Украины «Буковина» сыграет с тернопольской «Нивой». Голкипер «Буковины» Герман Пеньков рассказал о подготовке команды к принципиальному противостоянию и поделился ожиданиями от матча.

– Герман, уже завтра «Буковина» сыграет матч 1/8 финала против тернопольской «Нивы». Какое сейчас настроение в коллективе перед этим, безусловно, очень ответственным поединком?

– В целом настроение позитивное. Мы демонстрируем хорошие результаты, поэтому готовимся и настраиваемся на завтрашнюю игру с оптимизмом.

– Три недели назад «Буковина» уже встречалась с «Нивой» в Тернополе и тогда одержала победу со счетом 2:1. Каким тебе запомнился этот соперник и какой игры ждать завтра?

– Игра будет непростой. В том матче, который состоялся в начале октября, «Нива» в конце игры добавила, поэтому напряжение держалось до последних минут. Мы сделали правильные выводы из той встречи.

– Ты был основным голкипером на предыдущих этапах Кубка Украины – против «Авангарда» и львовских «Карпат». Насколько кубковые матчи отличаются от игр чемпионата? Ощущается ли большее давление?

– Лично для меня кубковые матчи от поединков чемпионата ничем особенным не отличаются. Мы настраиваемся на каждую игру и работаем одинаково усердно, независимо от турнира.

– Что сегодня отрабатывали на тренировке?

– Сегодня было обычное предыгровое занятие, а в конце тренер дал нам попрактиковать серию пенальти. Ребята пробивали с одиннадцатиметровой отметки, немного эмоционально разгрузились. Все было на позитиве.

– Если завтра будет серия послематчевых пенальти, насколько чувствуешь себя готовым к этому?

– Здесь сложно что-то заранее сказать. Можешь думать, что готов – и ничего не отразишь. А можешь считать, что не готов – и парируешь все удары. Это уж как пойдет по игре.

– Завтра на трибунах стадиона «Буковина» ожидается немалое количество болельщиков. Насколько важна их поддержка в таком матче?

– Мы всегда очень благодарны нашим болельщикам. Они создают отличную атмосферу и вдохновляют нас на положительные результаты, поэтому мы их всегда ждем на трибунах. Хочется, чтобы на каждую игру приходило больше людей. Наши болельщики создают неповторимую атмосферу, за что мы им очень благодарны. Это придает нам энергии, сил и мотивации! Черновчане, очень ждем вашей поддержки в завтрашнем матче!

По теме:
Стало известно, выедет ли ФК Лесное на матч Кубка Украины
Наставник ЛНЗ рассказал о травме лидера и предстоящем матче в Кубке Украины
Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Нива Тернополь Герман Пеньков
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Футбол | 27 октября 2025, 11:03 19
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера

Гендиректор горняков считает УПЛ важнейшим чемпионатом

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27 октября 2025, 06:32 13
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27.10.2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Футбол | 27.10.2025, 14:57
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Бокс | 27.10.2025, 07:59
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 3
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 6
Футбол
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем