  4. Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Испания
27 октября 2025, 00:10 | Обновлено 27 октября 2025, 00:25
371
0

Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико

Тренер «Реала» проведет беседу с нападающим

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на поведение Винисиуса Жуниора после замены в Эль-Класико, в котором «сливочные» оказались сильнее «Барселоны» (2:1).

Бразилец разозлился из-за решения тренера заменить его на 72-й минуте, Винисиус даже показательно прошел мимо коуча и направился в подтрибунное помещение.

«Поведение Винисиуса? Я остаюсь доволен положительными моментами от Вини. Не хочу терять фокус на главном, но это вещи, о которых мы ещё поговорим.

Вини много добавил, как и остальные игроки. Это заслуженная победа, и я бы сказал, что она заслужена, потому что мы создали очень много моментов. Она позволит нам восстановить чувство конкурентоспособной команды в больших матчах.

Остальное мы обсудим. В составе есть разные личности, и их нужно понимать. Сейчас будем наслаждаться, а потом, конечно, я обсудю это с ним», – заявил Алонсо.

Андрей Витренко Источник: Marca
