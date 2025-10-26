Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Это футбол и Эль-Классико, раньше уже было много событий»
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2025 17:15 – FT 2 : 1
Барселона
Испания
26 октября 2025, 20:35 | Обновлено 26 октября 2025, 20:36
Хаби АЛОНСО: «Это футбол и Эль-Классико, раньше уже было много событий»

Коуч мадридского «Реала» высказался о победе над «Барселоной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Барселоной» в первом Эль-Класико этого сезона. «Сливочные» на своем поле обыграли соперника со счетом 2:1.

«Не знаю, была ли команда дополнительно мотивирована словами Ламина, но команда показала свое желание. Мы знали, что значит эта победа. Я очень рад за ребят, им нужно было почувствовать, что они выиграли большой матч. Мы очень довольны, потому что была отличная связь с «Бернабеу», который передал невероятную энергию. Связь с людьми очень важна, и я это ощутил.

В конце концов, это была напряженность момента, такие споры, как с Ламином, всегда были, не только в этом матче. Не стоит пугаться этого здорового соперничества, и я так его воспринимаю.

Поведение Винисиуса? Я остаюсь довольным положительными моментами от Вини. Не хочу терять фокус на главном, но это вещи, о которых мы еще поговорим. Вини много добавил, как и остальные игроки. Это заслуженная победа, и я бы сказал, что она заслужена, потому что мы создали очень много. Она позволит нам восстановить ощущение конкурентоспособной команды в больших матчах. Остальное мы обсудим. В составе есть разные личности, и их нужно понимать. Сейчас будем наслаждаться, а потом, конечно, я обсудлю это с ним.

Победа в Эль-Класико имеет дополнительное значение. Мы знаем, что еще рано и впереди много работы, но мы хотели получить хорошие ощущения, а для будущего нам нужно много из того, что мы сделали сегодня против «Барселоны».

Я ощущал только вес важности матча, потому что эта победа очень нужна, чтобы расти и получать положительные ощущения. Мы были сосредоточены на краткосрочных целях и готовили каждый матч так, как будто это самый важный. Мы знаем значимость и последствия Эль-Класико, которые сильнее, чем с другими соперниками, но не стоит слишком увлекаться. Нужно наслаждаться и двигаться дальше.

Это был важный матч с плотным счетом… Я переживал это нормально, в рамках момента. Это футбол и Эль-Класико, раньше уже было много событий и еще будет.

Ставка на Камавингу? Сегодня нам нужно было не выглядеть слабыми в центре поля, и я считаю, что мы справились достаточно хорошо. Эдуардо провел отличный матч, как и все центральные полузащитники.

Возвращение Беллингема? Он провел три очень хорошие игры. Мы знали, что ему нужно время, чтобы войти в ритм и восстановить ощущения. Джуд – игрок, который играет от ощущений, передаёт энергию и зацепляет команду», – сказал Алонсо.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Хаби Алонсо
Андрей Витренко Источник: Marca
