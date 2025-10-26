Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 октября 2025, 17:27 | Обновлено 26 октября 2025, 17:28
Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы Эвертона и Тоттенхэма

26 октября в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 октября в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграют на новой арене Хилл Дикинсон в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Виталий Миколенко заявлен в основном составе ирисок.

Эвертон идет на 14-й позиции (11 очков), а Тотенхэм занимает 7-е место (14 пунктов).

