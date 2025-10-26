Англия26 октября 2025, 17:27 | Обновлено 26 октября 2025, 17:28
Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы Эвертона и Тоттенхэма
26 октября в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги
26 октября в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги.
«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграют на новой арене Хилл Дикинсон в Ливерпуле.
Украинский защитник Виталий Миколенко заявлен в основном составе ирисок.
Эвертон идет на 14-й позиции (11 очков), а Тотенхэм занимает 7-е место (14 пунктов).
Сыграет ли Миколенко? Названо стартовые составы Эвертона и Тоттенхэма
