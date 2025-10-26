Украина. Первая лига26 октября 2025, 15:22 | Обновлено 26 октября 2025, 15:42
305
2
Не удержали победу. Металлист сыграл с Ворсклой в матче Первой лиги
Ворскла прервала серию неудач
26 октября 2025, 15:22 | Обновлено 26 октября 2025, 15:42
305
Состоялся один из самых интересных матчей в рамках 13-го тура Первой лиги.
Металлист на своем поле принимал кризисную Ворсклу, которая проиграла четыре кряду матча и не выигрывала в пяти подряд турах.
Не удалось выиграть и сегодня, однако полтавская команда, уступая 0:1, сумела свести поединок к ничейному результату.
Ворскла с 13 очками занимает 9-е место, у Металлиста 12 очков и 11-я позиция.
Первая лига. 13-й тур
Металлист – Ворскла 1:1
Голы: Тепляков, 5 – Чидомере, 63
Пума, ты рад!?
Що тепер заважало перемогти? Що сьогодні розповість оповідач Андерсон?
