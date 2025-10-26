Не удержали победу. Металлист сыграл с Ворсклой в матче Первой лиги

Состоялся один из самых интересных матчей в рамках 13-го тура Первой лиги.

Металлист на своем поле принимал кризисную Ворсклу, которая проиграла четыре кряду матча и не выигрывала в пяти подряд турах.

Не удалось выиграть и сегодня, однако полтавская команда, уступая 0:1, сумела свести поединок к ничейному результату.

Ворскла с 13 очками занимает 9-е место, у Металлиста 12 очков и 11-я позиция.

Первая лига. 13-й тур

Металлист – Ворскла 1:1

Голы: Тепляков, 5 – Чидомере, 63