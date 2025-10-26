Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не удержали победу. Металлист сыграл с Ворсклой в матче Первой лиги
Первая лига
Металлист
26.10.2025 13:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Украина. Первая лига
26 октября 2025, 15:22 | Обновлено 26 октября 2025, 15:42
305
2

Не удержали победу. Металлист сыграл с Ворсклой в матче Первой лиги

Ворскла прервала серию неудач

ФК Металлист

Состоялся один из самых интересных матчей в рамках 13-го тура Первой лиги.

Металлист на своем поле принимал кризисную Ворсклу, которая проиграла четыре кряду матча и не выигрывала в пяти подряд турах.

Не удалось выиграть и сегодня, однако полтавская команда, уступая 0:1, сумела свести поединок к ничейному результату.

Ворскла с 13 очками занимает 9-е место, у Металлиста 12 очков и 11-я позиция.

Первая лига. 13-й тур

Металлист – Ворскла 1:1
Голы: Тепляков, 5 – Чидомере, 63

Металлист Харьков Ворскла Полтава Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
KAA82
Пума, ты рад!?
Ответить
0
Sashko57
Що тепер заважало перемогти? Що сьогодні розповість оповідач Андерсон?
Ответить
0
