Украина. Первая лига26 октября 2025, 10:27
Металлист – Ворскла, Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 октября видеотрансляцию матчей 13-го тура
26 октября будут проведены два поединка 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию двух поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 13-й тур, 26 октября 2025
- 13:00. «Металлист» – «Ворскла»
- 14:00. «Левый Берег» – «Черноморец»
13:00. «Металлист» – «Ворскла»
14:00. «Левый Берег» – «Черноморец»
