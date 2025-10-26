Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Ворскла, Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Левый Берег
26.10.2025 14:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 октября 2025, 10:27 | Обновлено 26 октября 2025, 10:28
67
0

Металлист – Ворскла, Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 октября видеотрансляцию матчей 13-го тура

26 октября 2025, 10:27 | Обновлено 26 октября 2025, 10:28
67
0
Металлист – Ворскла, Левый Берег – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист

26 октября будут проведены два поединка 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию двух поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 13-й тур, 26 октября 2025

  • 13:00. «Металлист» – «Ворскла»
  • 14:00. «Левый Берег» – «Черноморец»

13:00. «Металлист» – «Ворскла»

14:00. «Левый Берег» – «Черноморец»

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
Василий КОБИН: «Мы нашли Виталию Фарасеенко позицию»
Вторая лига. 15-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Левый Берег Киев Черноморец Одесса Левый Берег - Черноморец Металлист Харьков Ворскла Полтава Металлист - Ворскла
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25 октября 2025, 14:00 28
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба

Андрей Ярмоленко рассматривается в качестве альтернативы Александру Шовковскому

ВИДЕО. Польские хулиганы побили россиян в ожесточенной схватке 5vs5
Футбол | 26.10.2025, 10:20
ВИДЕО. Польские хулиганы побили россиян в ожесточенной схватке 5vs5
ВИДЕО. Польские хулиганы побили россиян в ожесточенной схватке 5vs5
«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере
Футбол | 26.10.2025, 10:59
«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере
«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Бокс | 25.10.2025, 20:30
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 31
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
24.10.2025, 09:09 7
Футбол
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем