Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Левый Берег
26.10.2025 14:00 - : -
Черноморец
Украина. Первая лига
25 октября 2025, 12:36
Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 26 октября в 14:00 по Киеву

ФК Черноморец

В воскресенье, 26 октября состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Левый Берег

Очень неплохие результаты демонстрируют киевляне по возвращении в Первую лигу. По итогам 11 сыгранных игр на их балансе есть 22 зачетных пункта, которые на начало 13-го тура позволяли занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От топ-3 команду отделяет только 3 балла, но также у нее есть 1 игра в запасе.

С Кубка Украины киевляне вылетели после минимального поражения против «Виктории» на стадии 1/16 финала.

Черноморец

Одесситы также находятся в отличной форме. Команда до сих пор не терпела поражений в Первой лиге – на ее счету 9 побед и 3 ничьи. Такие результаты позволяют «Черноморцу» иметь 30 очков на счету и занимать 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера «Буковины» на 5 баллов. Однако следует отметить, что одесский коллектив имеет 1 игру в запасе.

В Кубке Украины «Черноморец» также потерпел неудачу на стадии 1/16 финала. Там коллектив уступил «Агротеху» в серии пенальти.

Личные встречи

Команды дважды сыграли между собой в рамках прошедшего сезона УПЛ. В обеих играх со счетом 1:0 победил
«Левый Берег».

Также в августе 2023 года клубы встречались в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Тогда тяжелую победу на 114-й минуте вырвал «Черноморец».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Левого Берега» продолжается уже 5 игр подряд – на счету команды 4 победы и 1 ничья. Также в каждой из этих игр киевляне сохранили ворота сухими.
  • «Черноморец» пропустил всего 3 гола в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.
  • В 5/6 последних играх «Черноморец» не смог забить больше 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Левый Берег
26 октября 2025 -
14:00
Черноморец
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
