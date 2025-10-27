Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр КУЧЕР: «По тому, как складывалась игра, ничья для нас находка»
Александр КУЧЕР: «По тому, как складывалась игра, ничья для нас находка»

Главный тренер «Черноморца» подвел итог матча с «Левым Берегом»

ФК Черноморец. Александр Кучер

В матче 13-го тура Первой лиги «Черноморец» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Левым Берегом». С начала второго тайма одесситы играли в меньшинстве. Наставник «Черноморца» Александр Кучер проанализировал поединок.

«То, что складывалось на футбольном поле, и второй тайм взять, ничья для нас находка. В первом тайме, пожалуй, минут 20-30 забыли выйти на игру. Казалось, что ребята вышли очень расслабленными, не было концентрации, борьбу всю проигрывали. Уже после пропущенного гола начали играть, в борьбу вступать, накрывать, что-то начало вырисовываться. Уже в начале второго тайма удаление, и все наши планы уже были перечеркнуты.

Вдесятером каждой команде играть тяжело целый тайм. Так что мы не исключение. Взяли очко и будем разбирать, будем готовиться дальше, потому что уже через неделю у нас тоже очень важная игра, и нужно подойти к ней в полной боевой готовности.

Замена Хачериди в середине первого тайма? Еще ничего не знаю что с ним, нужно сделать обследование, посмотреть, что там. Ну и это тоже один из таких факторов. Терять защитника в середине тайма тоже очень неприятно. И хорошо, что Скиба вошел в игру. Потому что в таких матчах бывает, что защитники с трудом входят, но он справился, и отыграл очень неплохо», – сказал Александр Кучер.

События матча

49’
Чиджоке Аниагбосо (Черноморец) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Черноморец).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Левый Берег).
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Левый Берег Киев Александр Кучер
