Гол Ракицкого и удаление вратаря. Черноморец феерит в Первой лиге

Черноморец и Левый Берег провели главный матч тура в Первой лиге.

Команды сыграли вничью 1:1, а у одесской команды в последнее время просто не бывает скучных матчей без ярких событий.

Защитник Ярослав Ракицкий, который заработал удаление в одной из недавних встреч, сегодня отличился голом. Игрок пробил со штрафного, а вратарь допустил ошибку и пропустил достаточно простой мяч.

Однако почти весь второй тайм гости провели в меньшинстве после удаления вратаря Кингли Аниагбосо.

Черноморец остается вторым, но отставание от Буковины увеличилось до четырех очков. У Левого Берега 23 пункта и 5-е место.

Первая лига. 13-й тур

Левый Берег – Черноморец 1:1

Голы: Воробчак, 25 – Ракицкий, 38

Удален: Аниагбосо, 50