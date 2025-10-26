Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Левый Берег
26.10.2025 14:00 – FT 1 : 1
Черноморец
Украина. Первая лига
26 октября 2025, 16:03 | Обновлено 26 октября 2025, 16:07
552
2

Гол Ракицкого и удаление вратаря. Черноморец феерит в Первой лиге

У одесситов без спокойных матчей в Первой лиге

26 октября 2025, 16:03 | Обновлено 26 октября 2025, 16:07
552
2 Comments
Гол Ракицкого и удаление вратаря. Черноморец феерит в Первой лиге
ФК Левый берег

Черноморец и Левый Берег провели главный матч тура в Первой лиге.

Команды сыграли вничью 1:1, а у одесской команды в последнее время просто не бывает скучных матчей без ярких событий.

Защитник Ярослав Ракицкий, который заработал удаление в одной из недавних встреч, сегодня отличился голом. Игрок пробил со штрафного, а вратарь допустил ошибку и пропустил достаточно простой мяч.

Однако почти весь второй тайм гости провели в меньшинстве после удаления вратаря Кингли Аниагбосо.

Черноморец остается вторым, но отставание от Буковины увеличилось до четырех очков. У Левого Берега 23 пункта и 5-е место.

Первая лига. 13-й тур

Левый Берег – Черноморец 1:1
Голы: Воробчак, 25 – Ракицкий, 38

Удален: Аниагбосо, 50

Черноморец Одесса Левый Берег Киев Первая лига Украины Ярослав Ракицкий
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 2
