Гол Ракицкого и удаление вратаря. Черноморец феерит в Первой лиге
У одесситов без спокойных матчей в Первой лиге
Черноморец и Левый Берег провели главный матч тура в Первой лиге.
Команды сыграли вничью 1:1, а у одесской команды в последнее время просто не бывает скучных матчей без ярких событий.
Защитник Ярослав Ракицкий, который заработал удаление в одной из недавних встреч, сегодня отличился голом. Игрок пробил со штрафного, а вратарь допустил ошибку и пропустил достаточно простой мяч.
Однако почти весь второй тайм гости провели в меньшинстве после удаления вратаря Кингли Аниагбосо.
Черноморец остается вторым, но отставание от Буковины увеличилось до четырех очков. У Левого Берега 23 пункта и 5-е место.
Первая лига. 13-й тур
Левый Берег – Черноморец 1:1
Голы: Воробчак, 25 – Ракицкий, 38
Удален: Аниагбосо, 50
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кауан Элиас удачно замкнул подачу с углового
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua