Левый Берег – Черноморец – 1:1. Шедевр Ракицкого. Видео голов и обзор
«Черноморец» играл в меньшинстве с 48-й минуты
В воскресенье, 26 октября, в матче 13-го тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле принимал одесский «Черноморец». Команды обменялись голами в первом тайме и завершили поединок вничью 1:1.
Счет в матче открыли хозяева. На 27-й минуте Назарий Воробчак без сопротивления со стороны защитников «Черноморца» принял мяч в штрафной и пробил в левый угол.
«Черноморец» отыгрался на 38-й минуте. Ярослав Ракицкий сравнял счет прямым ударом со штрафного.
В начале второго тайма гости остались а меньшинстве. Голкипер «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо пытался прервать контратаку и рядом с центральным кругом в подкате сбил соперника.
Воспользоваться численным перевесом «Левый Берег» не смог. Но и «Черноморец» потерял важные очки.
Первая лига. 13-й тур, 26 октября. Киев, арена «Левый Берег»
«Левый Берег» Киев – «Черноморец» Одесса – 1:1
Голы: Воробчак, 27 – Ракицкий, 38
Удаление: Аниагбосо, 48
Видеозапись матча
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
