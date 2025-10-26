Левый Берег – Черноморец – 1:1. Шедевр Ракицкого. Видео голов и обзор

В воскресенье, 26 октября, в матче 13-го тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле принимал одесский «Черноморец». Команды обменялись голами в первом тайме и завершили поединок вничью 1:1.

Счет в матче открыли хозяева. На 27-й минуте Назарий Воробчак без сопротивления со стороны защитников «Черноморца» принял мяч в штрафной и пробил в левый угол.

«Черноморец» отыгрался на 38-й минуте. Ярослав Ракицкий сравнял счет прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма гости остались а меньшинстве. Голкипер «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо пытался прервать контратаку и рядом с центральным кругом в подкате сбил соперника.

Воспользоваться численным перевесом «Левый Берег» не смог. Но и «Черноморец» потерял важные очки.

Первая лига. 13-й тур, 26 октября. Киев, арена «Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Черноморец» Одесса – 1:1

Голы: Воробчак, 27 – Ракицкий, 38

Удаление: Аниагбосо, 48

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)