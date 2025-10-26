Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлист
26.10.2025 13:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Украина. Первая лига
26 октября 2025, 18:49
202
1

Металлист – Ворскла – 1:1. Прервали серию поражений. Видео голов и обзор

Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»

26 октября 2025, 18:49
202
1
Металлист – Ворскла – 1:1. Прервали серию поражений. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

В воскресенье, 26 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги харьковский «Металлист» принимал полтавскую «Ворсклу». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Ворскла» находится не в лучшем состоянии и переживает игровой кризис. Перед матчем с «Металлистом» полтавский клуб проиграл четыре поединка подряд.

Пропустила «Ворскла» и в начале матча в Ужгороде. На 5-й минуте Даниил Тепляков завершил контратаку «Металлиста».

Проигрывать пятый мяч подряд «Ворскла» не хотела. И на 63-й минуте Алекс Чидомере счет сравнял.

Команды разделили очки. В турнирной таблице «Ворскла» занимает девятое место. «Металлист» идет на 11-й позиции.

Первая лига. 13-й тур, 26 октября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Ворскла» Полтава – 1:1

Голы: Тепляков, 5 – Чидомере, 63

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Чидомере (Ворскла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Тепляков (Металлист).
Комментарии 1
Старые
Andy_P
Дно.
