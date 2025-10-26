Металлист – Ворскла – 1:1. Прервали серию поражений. Видео голов и обзор

В воскресенье, 26 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги харьковский «Металлист» принимал полтавскую «Ворсклу». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Ворскла» находится не в лучшем состоянии и переживает игровой кризис. Перед матчем с «Металлистом» полтавский клуб проиграл четыре поединка подряд.

Пропустила «Ворскла» и в начале матча в Ужгороде. На 5-й минуте Даниил Тепляков завершил контратаку «Металлиста».

Проигрывать пятый мяч подряд «Ворскла» не хотела. И на 63-й минуте Алекс Чидомере счет сравнял.

Команды разделили очки. В турнирной таблице «Ворскла» занимает девятое место. «Металлист» идет на 11-й позиции.

Первая лига. 13-й тур, 26 октября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Ворскла» Полтава – 1:1

Голы: Тепляков, 5 – Чидомере, 63

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча