В воскресенье, 26 октября состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлист

Не лучший сезон проводит харьковская команда. За 11 игр чемпионата «Металлист» набрал 11 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас может находиться на 12-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 4 очка на данный момент, а вот от переходных игр на вылет харьковчане смогли оторваться всего на 1 балл.

Кубок Украины коллектив покинул после поражения против «ЛНЗ» и стадии 1/16 финала.

Ворскла

Прошлогодний участник УПЛ также находится далеко от оптимальной формы. После 12 туров Первой лиги клуб имеет на балансе 12 баллов и занимает 9-е место турнирной таблицы, опережая тот же «Металлист» всего на 1 очко (но у харьковчан есть игра в запасе). Отрыв в топ-4 уже заоблачный – 10 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины полтавчане вылетели еще на стадии 1/16 финала от сумской «Виктории».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в сезоне Украинской Премьер-лиги 2022/23. Во 1-м круге победу 3:2 одержал «Металлист», а во 2-м с таким же счетом победила «Ворскла».

Интересные факты

«Металлист» не одержал ни домашней победы в этом сезоне. На счету команды 2 ничьих и 4 поражения.

«Ворскла» забила всего 8 голов в текущем сезоне чемпионата – самый плохой результат среди всех команд, не находящихся в зоне вылета.

«Ворскла» проиграла в каждом из последних 4-х матчей, не забив при этом ни одного гола.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.53.