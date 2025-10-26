Металлист – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 26 октября в 13:00 по Киеву
В воскресенье, 26 октября состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Металлист
Не лучший сезон проводит харьковская команда. За 11 игр чемпионата «Металлист» набрал 11 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас может находиться на 12-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 4 очка на данный момент, а вот от переходных игр на вылет харьковчане смогли оторваться всего на 1 балл.
Кубок Украины коллектив покинул после поражения против «ЛНЗ» и стадии 1/16 финала.
Ворскла
Прошлогодний участник УПЛ также находится далеко от оптимальной формы. После 12 туров Первой лиги клуб имеет на балансе 12 баллов и занимает 9-е место турнирной таблицы, опережая тот же «Металлист» всего на 1 очко (но у харьковчан есть игра в запасе). Отрыв в топ-4 уже заоблачный – 10 зачетных пунктов.
Из Кубка Украины полтавчане вылетели еще на стадии 1/16 финала от сумской «Виктории».
Личные встречи
Последний раз клубы играли между собой в сезоне Украинской Премьер-лиги 2022/23. Во 1-м круге победу 3:2 одержал «Металлист», а во 2-м с таким же счетом победила «Ворскла».
Интересные факты
- «Металлист» не одержал ни домашней победы в этом сезоне. На счету команды 2 ничьих и 4 поражения.
- «Ворскла» забила всего 8 голов в текущем сезоне чемпионата – самый плохой результат среди всех команд, не находящихся в зоне вылета.
- «Ворскла» проиграла в каждом из последних 4-х матчей, не забив при этом ни одного гола.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.53.
13:00
