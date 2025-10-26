Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
26 октября 2025, 11:12 | Обновлено 26 октября 2025, 12:12
227
4

Металлист – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 26 октября в 13:00 по Киеву

26 октября 2025, 11:12 | Обновлено 26 октября 2025, 12:12
227
4 Comments
Металлист – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В воскресенье, 26 октября состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлист

Не лучший сезон проводит харьковская команда. За 11 игр чемпионата «Металлист» набрал 11 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас может находиться на 12-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 4 очка на данный момент, а вот от переходных игр на вылет харьковчане смогли оторваться всего на 1 балл.

Кубок Украины коллектив покинул после поражения против «ЛНЗ» и стадии 1/16 финала.

Ворскла

Прошлогодний участник УПЛ также находится далеко от оптимальной формы. После 12 туров Первой лиги клуб имеет на балансе 12 баллов и занимает 9-е место турнирной таблицы, опережая тот же «Металлист» всего на 1 очко (но у харьковчан есть игра в запасе). Отрыв в топ-4 уже заоблачный – 10 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины полтавчане вылетели еще на стадии 1/16 финала от сумской «Виктории».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в сезоне Украинской Премьер-лиги 2022/23. Во 1-м круге победу 3:2 одержал «Металлист», а во 2-м с таким же счетом победила «Ворскла».

Интересные факты

  • «Металлист» не одержал ни домашней победы в этом сезоне. На счету команды 2 ничьих и 4 поражения.
  • «Ворскла» забила всего 8 голов в текущем сезоне чемпионата – самый плохой результат среди всех команд, не находящихся в зоне вылета.
  • «Ворскла» проиграла в каждом из последних 4-х матчей, не забив при этом ни одного гола.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.53.

Металлист
26 октября 2025 -
13:00
Ворскла
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
BUKO_CV
буде заруба
Ответить
0
_9Quantum19_KhM25
Матч рівня УПЛ. Напевно, буде набагато цікавіше дивитись, ніж на гру проблемного сумнівного "Динамо".
Ответить
0
_9Quantum19_KhM25
Якщо харків'яни не валятимуть дурня на полі, як це було у кубковому матчі проти "ЛНЗ", то або нічия, або перемога.
Ответить
0
Galushka_na_maximalkah
С Ворсклой что-то не так... Может, атмосфера плохая в клубе. Ведь имея отличную инфраструктуру и не самый плохой состав, команда демонстрирует удручающие результаты. И это в 1 лиге! Видимо, менеджмент Ворсклы явно не соответствует уровню современного клуба 
Ответить
0
