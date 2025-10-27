Валерий КУЦЕНКО: «Вся команда хотела победить»

В поединке 13-го тура Первой лиги «Ворскла» на выезде сыграна вничью 1:1 с харьковским «Металлистом». Полтавский клуб прервал серию из четырех поражений подряд. Итог матча подвел тренер «Ворсклы» Валерий Куценко.

– Ваше впечатление от сегодняшнего матча?

– Была хорошая, боевая игра с обеих сторон. Первый тайм, видимо, сказалась дорога, она была тяжелой. По второму тайма к ребятам почти нет вопросов. Они хотели забить, горели желанием, и мы отыгрались. Возникали еще моменты, где должны были забивать. Но счет по игре, где-то нам немного не хватило. К команде претензий нет, потому что они хотели и было желание у ребят. Где-то не хватило, как говорится, забитого еще одного мяча.

– Чувствовали ли Вы желание Алекса Чидомере огорчить свою бывшую команду?

– Я считаю, что у каждого игрока, приезжающего играть против своей бывшей команды, есть желание. Был план на игру, и мы рассчитывали на Алекса, и он вышел, действительно помог команде, забил гол. Были еще моменты. К сожалению, он больше не смог реализовать. Вся команда сегодня хотела победить.