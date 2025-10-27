Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий КУЦЕНКО: «Вся команда хотела победить»
Первая лига
Металлист
26.10.2025 13:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 октября 2025, 12:26 |
129
0

Валерий КУЦЕНКО: «Вся команда хотела победить»

Тренер «Ворсклы» прокомментировал ничью в матче с «Металлистом»

27 октября 2025, 12:26 |
129
0
Валерий КУЦЕНКО: «Вся команда хотела победить»
Валерий Куценко

В поединке 13-го тура Первой лиги «Ворскла» на выезде сыграна вничью 1:1 с харьковским «Металлистом». Полтавский клуб прервал серию из четырех поражений подряд. Итог матча подвел тренер «Ворсклы» Валерий Куценко.

– Ваше впечатление от сегодняшнего матча?

– Была хорошая, боевая игра с обеих сторон. Первый тайм, видимо, сказалась дорога, она была тяжелой. По второму тайма к ребятам почти нет вопросов. Они хотели забить, горели желанием, и мы отыгрались. Возникали еще моменты, где должны были забивать. Но счет по игре, где-то нам немного не хватило. К команде претензий нет, потому что они хотели и было желание у ребят. Где-то не хватило, как говорится, забитого еще одного мяча.

– Чувствовали ли Вы желание Алекса Чидомере огорчить свою бывшую команду?

– Я считаю, что у каждого игрока, приезжающего играть против своей бывшей команды, есть желание. Был план на игру, и мы рассчитывали на Алекса, и он вышел, действительно помог команде, забил гол. Были еще моменты. К сожалению, он больше не смог реализовать. Вся команда сегодня хотела победить.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Чидомере (Ворскла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Тепляков (Металлист).
По теме:
Один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги перенес операцию
Андрей АНИЩЕНКО: «Команда демонстрировала очень привлекательный футбол»
КАУАН ЭЛИАС: «Это важная победа для Шахтера перед матчем с Динамо»
чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Ворскла Полтава Алекс Чидомере Металлист - Ворскла Первая лига Украины Валерий Куценко Андрей Анищенко пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26 октября 2025, 16:26 3
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности

Виктор Хлус рассказал о своем бывшем одноклубнике и выступлении киевлян

Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26 октября 2025, 15:34 2
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»

Александр признался, что болел за Паркера

УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
Футбол | 27.10.2025, 09:37
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня
Футбол | 27.10.2025, 13:05
Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня
Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26.10.2025, 19:57
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 5
Футбол
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 14
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 4
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем