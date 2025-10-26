Полтава – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В 13:00 начался матч 10-го тура чемпионата Украины между командами Полтава и Колос.
Полтава по итогам девяти встреч набрала четыре очка и занимает последнее место в таблице. У Колоса 14 пунктов и 7-я позиция.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 10-й тур
Полтава – Колос 1:0
Гол: Одарюк, 5
События матча
