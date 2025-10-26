Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
26.10.2025 13:15 – 70 1 : 1
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 13:15 | Обновлено 26 октября 2025, 13:29
Полтава – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

Полтава – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 13:00 начался матч 10-го тура чемпионата Украины между командами Полтава и Колос.

Полтава по итогам девяти встреч набрала четыре очка и занимает последнее место в таблице. У Колоса 14 пунктов и 7-я позиция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 10-й тур

Полтава – Колос 1:0
Гол: Одарюк, 5

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Колос Ковалевка.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Полтава), асcист Олег Веремиенко.
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
