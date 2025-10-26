Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Месси установил очередной рекорд MLS
Major League Soccer
26 октября 2025, 11:17
Аргентинец забил больше всех голов за календарный год

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил очередной рекорд MLS.

В первом матче 1/8 финала MLS с «Нашвиллом» 38-летний футболист отличился дублем, а его команда добыла победу со счетом 3:1. Для него эти голы стали 38-м и 39-м в календарном году, что является рекордом для представителя клуба MLS.

До этого больше всех за календарный год в качестве футболистов клуба MLS забивали Карлос Вела и Дени Буанга – оба выступали за «Лос-Анджелес». Первый в 2019 году оформил 38 взятий ворот, второй повторил это достижение уже в 2023 году.

Также Лионель Месси отличился 22 голевыми передачами в 2025 году.

Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси статистика Дени Буанга Карлос Вела Лос-Анджелес (MLS)
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
