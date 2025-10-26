Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил очередной рекорд MLS.

В первом матче 1/8 финала MLS с «Нашвиллом» 38-летний футболист отличился дублем, а его команда добыла победу со счетом 3:1. Для него эти голы стали 38-м и 39-м в календарном году, что является рекордом для представителя клуба MLS.

До этого больше всех за календарный год в качестве футболистов клуба MLS забивали Карлос Вела и Дени Буанга – оба выступали за «Лос-Анджелес». Первый в 2019 году оформил 38 взятий ворот, второй повторил это достижение уже в 2023 году.

Также Лионель Месси отличился 22 голевыми передачами в 2025 году.