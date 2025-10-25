Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Арока. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Португалии
Бенфика
25.10.2025 22:30 – 22 1 : 0
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
25 октября 2025, 22:30 |
148
0

Бенфика – Арока. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Матч девятого тура чемпионата Португалии состоится 25 октября в 22:30 по Киеву

25 октября 2025, 22:30 |
148
0
Бенфика – Арока. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

В субботу, 25 октября, состоитcя матч девятого тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Арокой».

Поединок примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Бенфики» выйдет сразу два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция поединка основного раунда Лиги чемпионов будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Бенфика – Арока. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Арока
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

9’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
По теме:
Трубин повторил украинский рекорд по матчам в чемпионате Португалии
Бенфика – Арока. Видео голов и обзор матча (обновляется)
С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Бенфика – Арока
Бенфика Арока чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Футбол | 25 октября 2025, 15:00 128
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925

Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25 октября 2025, 08:03 28
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк

ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Футбол | 25.10.2025, 19:56
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25.10.2025, 11:41
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Плохая новость для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ
Футбол | 25.10.2025, 22:35
Плохая новость для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ
Плохая новость для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 21
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем