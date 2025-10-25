Бенфика – Арока. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Матч девятого тура чемпионата Португалии состоится 25 октября в 22:30 по Киеву
В субботу, 25 октября, состоитcя матч девятого тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Арокой».
Поединок примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
В стартовом составе «Бенфики» выйдет сразу два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Бенфика – Арока. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
