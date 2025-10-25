В субботу, 25 октября, состоитcя матч девятого тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Арокой».

Поединок примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Бенфики» выйдет сразу два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция поединка основного раунда Лиги чемпионов будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Бенфика – Арока. Смотреть онлайн. LIVE трансляция