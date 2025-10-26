Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик, сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Ароку
Чемпионат Португалии
Бенфика
25.10.2025 22:30 – FT 5 : 0
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
26 октября 2025, 00:30 | Обновлено 26 октября 2025, 01:32
525
0

Хет-трик, сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Ароку

В матче приняли участие Георгий судаков и Анатолий Трубин

26 октября 2025, 00:30 | Обновлено 26 октября 2025, 01:32
525
0
Хет-трик, сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Ароку
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

25 октября в рамках девятого тура чемпионата Португалии встретились лиссабонская «Бенфика» и «Арока».

Поединок принимал «Да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли ожидаемую победу со счетом 5:0. Хет-триком отличился Вангелис Павлидис, по голу забили Отамендии Иванович.

Хавбек хозяев поля Георгий Судаков провел на поел 63 минуты, результативными действиями не отличился. Анатолий Трубин же провел на поле весь матч, не пропустил ни одного гола.

С 21 очков после девяти матчей «Бенфика» стала второй в таблице. «Арока» сс девятью баллами – 13-я.

Чемпионат Португалии. 9-й тур

Бенфика – Арока – 5:0

Голы: Павлидис, 9 (пенальти), 22 (пенальти), 50, Отаменди, 45+5, Франйо Иванович, 90+2 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Бенфика – Арока – 5:0. Эффектная победа. Видео голов и обзор матча
Аль-Хазем – Аль-Наср – 0:2. 950-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Арока видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Николас Отаменди Вангелис Павлидис Франьо Иванович
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо
Футбол | 25 октября 2025, 22:54 8
Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо
Известно, до каких пор будет работать Шовковский в Динамо

Киевляне не будут менять тренера до зимнего перерыва

Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25 октября 2025, 11:41 1
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика

А может победить сложного соперника

Автограф звезды. Почему Ламин Ямаль откажется подписывать вещи фанатам
Футбол | 26.10.2025, 00:43
Автограф звезды. Почему Ламин Ямаль откажется подписывать вещи фанатам
Автограф звезды. Почему Ламин Ямаль откажется подписывать вещи фанатам
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25.10.2025, 05:05
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Футбол | 25.10.2025, 19:56
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 12
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
24.10.2025, 07:23
Бокс
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем