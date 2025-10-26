Хет-трик, сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Ароку

25 октября в рамках девятого тура чемпионата Португалии встретились лиссабонская «Бенфика» и «Арока».

Поединок принимал «Да Луж» в Лиссабоне.

Хозяева поля добыли ожидаемую победу со счетом 5:0. Хет-триком отличился Вангелис Павлидис, по голу забили Отамендии Иванович.

Хавбек хозяев поля Георгий Судаков провел на поел 63 минуты, результативными действиями не отличился. Анатолий Трубин же провел на поле весь матч, не пропустил ни одного гола.

С 21 очков после девяти матчей «Бенфика» стала второй в таблице. «Арока» сс девятью баллами – 13-я.

Чемпионат Португалии. 9-й тур

Бенфика – Арока – 5:0

Голы: Павлидис, 9 (пенальти), 22 (пенальти), 50, Отаменди, 45+5, Франйо Иванович, 90+2 (пенальти)

