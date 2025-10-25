Португалия25 октября 2025, 22:30 |
Бенфика – Арока. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча девятого тура чемпионата Португалии
В рамках девятого утра чемпионата Португалии встречаются «Бенфика» и «Арока».
Поединок стартовал в 22:30 по киевскому времени. Игру принимает стадион «Да Луж» в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «Бенфики» вышло сразу два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Чемпионат Португалии. 9-й тур
Бенфика – Арока – 0:0 (обновляется)
Голы:
