Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Чемпионшип Англия
Портсмут
25.10.2025 14:30 – FT 0 : 1
Сток Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 октября 2025, 16:29 | Обновлено 25 октября 2025, 16:34
625
0

Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии

Максим Таловеров стал частью победного матча «Сток Сити»

25 октября 2025, 16:29 | Обновлено 25 октября 2025, 16:34
625
0
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
ФК Сток Сити. Максим Таловеров

25 октября украинский защитник Максим Таловер впервые с августа вышел в стартовом составе «Сток Сити» и отыграл 90 минут в матче 12-го тура Чемпионшипа против «Портсмута».

Матч чемпионата Англии прошел на арене «Фреттон Парк» в городе Портсмут.

Победителя встречи определил эпизод на 70-й минуте: защитник хозяев Хейден Меттьюз Дерри забил в свои ворота, подарив победу «Сток Сити».

Благодаря этой игре «Сток Сити» поднялся на третью позицию (21 балл), а «Портсмут» остался на 17-м месте (13 очков).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сток Сити» объяснил, почему Максим в течение двух месяцев не выступал за команду.

Чемпионшип. 12-й тур, 25 октября

«Портсмут» – «Сток Сити» – 0:1

Гол: Меттьюз, 70 (автогол)

По теме:
Защитник сборной Украины два месяца не выходил на поле. В чем причина?
«Будет нелегко». Коуч Ноттингема сделал заявление по поводу Зинченко
ФОТО. У звезды футбола умирает кошка. Он обратился с необычной просьбой
Сток Сити чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров Портсмут
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25 октября 2025, 07:05 6
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов

Илья в матче за «ПСЖ» получил красную карточку и заработал два пенальти

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Футбол | 25 октября 2025, 16:11 2
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Футбол | 25.10.2025, 09:49
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 14
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем