Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии

25 октября украинский защитник Максим Таловер впервые с августа вышел в стартовом составе «Сток Сити» и отыграл 90 минут в матче 12-го тура Чемпионшипа против «Портсмута».

Матч чемпионата Англии прошел на арене «Фреттон Парк» в городе Портсмут.

Победителя встречи определил эпизод на 70-й минуте: защитник хозяев Хейден Меттьюз Дерри забил в свои ворота, подарив победу «Сток Сити».

Благодаря этой игре «Сток Сити» поднялся на третью позицию (21 балл), а «Портсмут» остался на 17-м месте (13 очков).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сток Сити» объяснил, почему Максим в течение двух месяцев не выступал за команду.

Чемпионшип. 12-й тур, 25 октября

«Портсмут» – «Сток Сити» – 0:1

Гол: Меттьюз, 70 (автогол)