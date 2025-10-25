Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Максим Таловеров стал частью победного матча «Сток Сити»
25 октября украинский защитник Максим Таловер впервые с августа вышел в стартовом составе «Сток Сити» и отыграл 90 минут в матче 12-го тура Чемпионшипа против «Портсмута».
Матч чемпионата Англии прошел на арене «Фреттон Парк» в городе Портсмут.
Победителя встречи определил эпизод на 70-й минуте: защитник хозяев Хейден Меттьюз Дерри забил в свои ворота, подарив победу «Сток Сити».
Благодаря этой игре «Сток Сити» поднялся на третью позицию (21 балл), а «Портсмут» остался на 17-м месте (13 очков).
Ранее сообщалось, что главный тренер «Сток Сити» объяснил, почему Максим в течение двух месяцев не выступал за команду.
Чемпионшип. 12-й тур, 25 октября
«Портсмут» – «Сток Сити» – 0:1
Гол: Меттьюз, 70 (автогол)
Three points, clean sheet and successive Saturday wins 🙌 pic.twitter.com/YCNaviMY2l— Stoke City FC (@stokecity) October 25, 2025
