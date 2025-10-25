Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 октября 2025, 12:55 | Обновлено 25 октября 2025, 13:38
Защитник сборной Украины два месяца не выходил на поле. В чем причина?

Максим Таловеров и другие новички «Сток Сити» находятся не в оптимальной форме

Защитник сборной Украины два месяца не выходил на поле. В чем причина?
ФК Сток Сити. Максим Таловеров

Защитник английского «Сток Сити» и сборной Украины Максим Таловеров не получает игрового времени уже два месяца после перехода из «Плимута».

25-летний футболист провел 63 минуты в Кубке английской лиги и 75 минут во Второй Премьер-лиге, однако ни разу не выходил на поле в поединках Чемпионшипа. Главный тренер «Сток Сити» Марк Роббинс признался, что некоторые игроки, приобретенные летом, не находятся в оптимальной форме.

«Трудно делать ротацию, если некоторые игроки не достигли необходимого уровня. Мы должны постараться, чтобы эти ребята проявили себя, и я немного сочувствую им, потому что тяжело прийти и сразу же показать высокие результаты. Они не могут этого сделать.

Я точно знаю, как решить эту проблему. Всё дело во времени. Всё дело в уровне игрока, в том, насколько быстро он может понять наши требования и как быстро он может выйти на новый уровень. Для меня эти моменты вызывают разочарование, но сейчас мы пытаемся всё исправить», – сказал Роббинс.

Таловеров перебрался в «Сток Сити» из «Плимута» за два миллиона евро во время летнего трансферного окна. Контракт защитника сборной Украины с английским клубом истекает в июне 2028 года. Подопечные Роббинса занимают седьмое место в турнирной таблице.

чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сток Сити Максим Таловеров
Николай Титюк Источник
