Защитник сборной Украины два месяца не выходил на поле. В чем причина?

Защитник английского «Сток Сити» и сборной Украины Максим Таловеров не получает игрового времени уже два месяца после перехода из «Плимута».

25-летний футболист провел 63 минуты в Кубке английской лиги и 75 минут во Второй Премьер-лиге, однако ни разу не выходил на поле в поединках Чемпионшипа. Главный тренер «Сток Сити» Марк Роббинс признался, что некоторые игроки, приобретенные летом, не находятся в оптимальной форме.

«Трудно делать ротацию, если некоторые игроки не достигли необходимого уровня. Мы должны постараться, чтобы эти ребята проявили себя, и я немного сочувствую им, потому что тяжело прийти и сразу же показать высокие результаты. Они не могут этого сделать.

Я точно знаю, как решить эту проблему. Всё дело во времени. Всё дело в уровне игрока, в том, насколько быстро он может понять наши требования и как быстро он может выйти на новый уровень. Для меня эти моменты вызывают разочарование, но сейчас мы пытаемся всё исправить», – сказал Роббинс.

Таловеров перебрался в «Сток Сити» из «Плимута» за два миллиона евро во время летнего трансферного окна. Контракт защитника сборной Украины с английским клубом истекает в июне 2028 года. Подопечные Роббинса занимают седьмое место в турнирной таблице.