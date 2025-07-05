ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
Максим Таловеров стал игроком «Сток Сити»
Украинский защитник Максим Таловеров перешел из «Плимута» в «Сток Сити». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.
25-летний защитник стал игроком «гончаров». Зимой он перешел из ЛАСКа в «Плимут», который по итогам сезона опустился из Чемпионшипа в Первую лигу Англии.
Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года.
«Сток Сити» следующий сезон проведе в Чемпионшипе.
В прошедшем сезоне Максим Таловеров провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Немалую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.
Ранее сообщалось о том, что Таловеров попрощался с «Плимутом».
Minimal comfort, maximum fight.— Stoke City FC (@stokecity) July 5, 2025
Maksym Talovierov is a Potter 🇺🇦 pic.twitter.com/PmESmpZcUW
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