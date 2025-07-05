ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии

Украинский защитник Максим Таловеров перешел из «Плимута» в «Сток Сити». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.

25-летний защитник стал игроком «гончаров». Зимой он перешел из ЛАСКа в «Плимут», который по итогам сезона опустился из Чемпионшипа в Первую лигу Англии.

Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года.

«Сток Сити» следующий сезон проведе в Чемпионшипе.

В прошедшем сезоне Максим Таловеров провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Немалую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось о том, что Таловеров попрощался с «Плимутом».