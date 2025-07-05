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Англия
05 июля 2025, 13:12 | Обновлено 05 июля 2025, 13:28
1135
3

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии

Максим Таловеров стал игроком «Сток Сити»

05 июля 2025, 13:12 | Обновлено 05 июля 2025, 13:28
1135
3
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник Максим Таловеров перешел из «Плимута» в «Сток Сити». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.

25-летний защитник стал игроком «гончаров». Зимой он перешел из ЛАСКа в «Плимут», который по итогам сезона опустился из Чемпионшипа в Первую лигу Англии.

Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года.

«Сток Сити» следующий сезон проведе в Чемпионшипе.

В прошедшем сезоне Максим Таловеров провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Немалую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось о том, что Таловеров попрощался с «Плимутом».

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Сток Сити Максим Таловеров Плимут трансферы Чемпионшип
Даниил Кирияка Источник: ФК Сток Сити
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Перець
Все правильно треба далі рухатись і в матеріальному плані також
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+1
Artem_Ponomar
хотілось би вище його бачити але Чемпіоншип теж непоганий чемпіонат
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+1
Maks23
👍
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0
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