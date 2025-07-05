ФОТО. Таловеров попрощался с Плимутом. Он сменит клуб в Англии

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров, выступавший на клубном уровне за английский «Плимут», тепло попрощался с клубом.

«Хотя я пробыл в «Плимуте» недолго, я действительно наслаждался каждым мгновением. С момента моего перехода меня встретили с распростертыми объятиями, и я почувствовал себя частью чего-то особенного.

Я оставляю клуб с незабываемыми воспоминаниями – победа над «Ливерпулем» в Кубке Англии и гол на стадионе «Этихад» — это моменты, которые я буду помнить всю жизнь.

Мне очень жаль, что мы не смогли остаться в лиге прошлого сезона. Каждый из нас отдал все силы и больно, что не удалось сохранить клуб в Чемпионшипе, где ему и предстоит быть.

Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, персоналу и, конечно, удивительной «Зеленой армии» (болельщикам «Плимута» – прим.) за поддержку на протяжении всего времени. Я желаю «Плимута» только самого лучшего в будущем и надеюсь однажды вернуться на «Хоум Парк» – это место всегда будет занимать особое место в моем сердце», – написал Таловеров.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.