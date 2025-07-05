Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Таловеров попрощался с Плимутом. Он сменит клуб в Англии
Англия
05 июля 2025, 13:03 |
629
2

ФОТО. Таловеров попрощался с Плимутом. Он сменит клуб в Англии

Максим сменит клубную прописку

05 июля 2025, 13:03 |
629
2
ФОТО. Таловеров попрощался с Плимутом. Он сменит клуб в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров, выступавший на клубном уровне за английский «Плимут», тепло попрощался с клубом.

«Хотя я пробыл в «Плимуте» недолго, я действительно наслаждался каждым мгновением. С момента моего перехода меня встретили с распростертыми объятиями, и я почувствовал себя частью чего-то особенного.

Я оставляю клуб с незабываемыми воспоминаниями – победа над «Ливерпулем» в Кубке Англии и гол на стадионе «Этихад» — это моменты, которые я буду помнить всю жизнь.

Мне очень жаль, что мы не смогли остаться в лиге прошлого сезона. Каждый из нас отдал все силы и больно, что не удалось сохранить клуб в Чемпионшипе, где ему и предстоит быть.

Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, персоналу и, конечно, удивительной «Зеленой армии» (болельщикам «Плимута» – прим.) за поддержку на протяжении всего времени. Я желаю «Плимута» только самого лучшего в будущем и надеюсь однажды вернуться на «Хоум Парк» – это место всегда будет занимать особое место в моем сердце», – написал Таловеров.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

По теме:
Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
Клуб 30+: Жиру, Погба, Де Брюйне. Лучшие дешевые трансферы лета
Максим Таловеров Плимут трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 05 июля 2025, 09:24 0
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика

Британец считает, что у Дюбуа есть шанс на победу

Волевая победа. Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист
Футбол | 05 июля 2025, 13:06 0
Волевая победа. Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист
Волевая победа. Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист

«Ужгород» взял реванш за поражение в первом спарринге

Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Теннис | 04.07.2025, 21:33
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине
Футбол | 05.07.2025, 08:51
Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине
Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Футбол | 05.07.2025, 00:10
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
прикро що так це закінчилось, в команді його дуже добре прийняли але збірнику грати в 3 по силі дивізіону Англії не дуже класно
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это большая трагедия для бокса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это большая трагедия для бокса»
03.07.2025, 23:21 2
Бокс
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 75
Теннис
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
04.07.2025, 15:58 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем