Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Плимута подтвердил трансфер. Таловеров сменит клуб в Англии
Англия
04 июля 2025, 20:02 |
1066
0

Тренер Плимута подтвердил трансфер. Таловеров сменит клуб в Англии

Том Клеверли заявил, что украинец, скорее всего, не вернется в расположение «Плимута»

04 июля 2025, 20:02 |
1066
0
Тренер Плимута подтвердил трансфер. Таловеров сменит клуб в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Главный тренер «Плимута» Том Клеверли подтвердил уход украинского защитника Максима Таловерова из расположения клуба.

«Мы ожидаем, что Макси завершит свой переход из клуба. Я думаю, что это сделано на 99 процентов. Я буду максимально откровенен в этом вопросе: мы не ожидаем, что Макси вернется к нам.

Он игрок, чье качество заметно невооруженным глазом. Таловеров играет за сборную Украины и пытается попасть на чемпионат мира. Он очень уважает меня, своих товарищей по команде, и если вам, к сожалению, придется потерять такого игрока как Макси, то он, несомненно, сделал это очень важно и перешел на более высокий уровень. Это естественное следствие вылета из чемпионата.

Вы можете либо сосредоточиться на игроках, которых вы теряете на этом этапе, либо радоваться игрокам, которых мы смогли привлечь. После двух недель на тренировочном поле я очень доволен ими, а также созданием культуры команды, которая действительно единственная и хочет быть здесь. На этом я сейчас сосредотачиваю свое внимание. Я могу сказать, что я не видел Макси на тренировке, но у нас было несколько очень уважительных разговоров, и я тоже желаю ему всего наилучшего», – сказал Том.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

По теме:
Трабзонспор принял важное решение о трансфере игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков
Дьекереш отказался от безумных денег. Но все равно покинет Спортинг
Максим Таловеров Плимут Чемпионшип Том Клеверли трансферы
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги
Футбол | 04 июля 2025, 20:05 0
«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги
«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги

Гендиректор киевской команды Резниченко прокомментировал действия «Буковины»

Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Футбол | 03 июля 2025, 22:25 3
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца

Артем может перейти в «Милан»

МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04.07.2025, 07:41
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
«Его будут трах*ть!» Фьюри выложил видео с секс-куклой и вспомнил Усика
Бокс | 04.07.2025, 14:11
«Его будут трах*ть!» Фьюри выложил видео с секс-куклой и вспомнил Усика
«Его будут трах*ть!» Фьюри выложил видео с секс-куклой и вспомнил Усика
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Футбол | 04.07.2025, 12:05
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем