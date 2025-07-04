Тренер Плимута подтвердил трансфер. Таловеров сменит клуб в Англии

Главный тренер «Плимута» Том Клеверли подтвердил уход украинского защитника Максима Таловерова из расположения клуба.

«Мы ожидаем, что Макси завершит свой переход из клуба. Я думаю, что это сделано на 99 процентов. Я буду максимально откровенен в этом вопросе: мы не ожидаем, что Макси вернется к нам.

Он игрок, чье качество заметно невооруженным глазом. Таловеров играет за сборную Украины и пытается попасть на чемпионат мира. Он очень уважает меня, своих товарищей по команде, и если вам, к сожалению, придется потерять такого игрока как Макси, то он, несомненно, сделал это очень важно и перешел на более высокий уровень. Это естественное следствие вылета из чемпионата.

Вы можете либо сосредоточиться на игроках, которых вы теряете на этом этапе, либо радоваться игрокам, которых мы смогли привлечь. После двух недель на тренировочном поле я очень доволен ими, а также созданием культуры команды, которая действительно единственная и хочет быть здесь. На этом я сейчас сосредотачиваю свое внимание. Я могу сказать, что я не видел Макси на тренировке, но у нас было несколько очень уважительных разговоров, и я тоже желаю ему всего наилучшего», – сказал Том.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.