Известный английский клуб договорился с Плимутом о трансфере Таловерова
«Сток Сити» заплатит два миллиона евро за переход защитника сборной Украины
Защитник английского «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.
В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе. По информации источника, стороны провели успешные переговоры и уладили все детали будущего соглашения.
«Сток Сити» отдаст за трансфер Таловерова 2 млн евро, а сам футболист получит контракт на три года с возможностью продления еще на один. На данный момент, все зависит от украинского футболиста – оба клуба ждут его окончательного решения.
Защитник готов перебраться в новую команду, но при одном условии – он хочет бороться за выход в Английскую Премьер-лигу. Если разговор Таловерова и представителей «Сток Сити» закончится успешно, стороны сделают официальное объявление о трансфере.
В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии. По итогам прошлой кампании «Плимут» вылетел в третий по силе дивизион Англии – Лигу 1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Родриго не сыграет в старте против «Ювентуса»
Спортивный юрист Юрий Юрченко рассказал о возможных вариантах развития ситуации