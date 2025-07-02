Известный английский клуб договорился с Плимутом о трансфере Таловерова

Защитник английского «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе. По информации источника, стороны провели успешные переговоры и уладили все детали будущего соглашения.

«Сток Сити» отдаст за трансфер Таловерова 2 млн евро, а сам футболист получит контракт на три года с возможностью продления еще на один. На данный момент, все зависит от украинского футболиста – оба клуба ждут его окончательного решения.

Защитник готов перебраться в новую команду, но при одном условии – он хочет бороться за выход в Английскую Премьер-лигу. Если разговор Таловерова и представителей «Сток Сити» закончится успешно, стороны сделают официальное объявление о трансфере.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии. По итогам прошлой кампании «Плимут» вылетел в третий по силе дивизион Англии – Лигу 1.