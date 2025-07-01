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  4. Таловеров покинет Плимут, но продолжит карьеру в чемпионате Англии
Англия
01 июля 2025, 12:26 |
2339
1

Таловеров покинет Плимут, но продолжит карьеру в чемпионате Англии

«Сток Сити» намерен подписать защитника сборной Украины

01 июля 2025, 12:26 |
2339
1
Таловеров покинет Плимут, но продолжит карьеру в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник английского «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил спортивный журналист Питер О'Рурк в социальных сетях.

25-летний футболист продолжит карьеру в «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе. Стороны провели успешные предварительные переговоры, осталось уладить все детали будущего соглашения.

Таловеров перебрался в «Плимут» из австрийского ЛАСКа в январе 2025 года – английский клуб отдал за защитника 2 млн евро и подписал контракт до июня 2028 года.

Футболист быстро завоевал место в стартовом составе, но команда не сумела избежать вылета в Лигу 1. Стоит отметить, что если «Сток Сити» подпишет Таловерова, то украинец снова вернется в Чемпионшип.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что «Плимут» остался без главного тренера Мирона Муслича – его место занял Том Клеверли.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сток Сити Максим Таловеров Плимут трансферы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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ivankondrat96
Таловєрову треба йти з Плімута. Бо в Лізі 1 про нього швидко забудуть
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