Таловеров покинет Плимут, но продолжит карьеру в чемпионате Англии
«Сток Сити» намерен подписать защитника сборной Украины
Защитник английского «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил спортивный журналист Питер О'Рурк в социальных сетях.
25-летний футболист продолжит карьеру в «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе. Стороны провели успешные предварительные переговоры, осталось уладить все детали будущего соглашения.
Таловеров перебрался в «Плимут» из австрийского ЛАСКа в январе 2025 года – английский клуб отдал за защитника 2 млн евро и подписал контракт до июня 2028 года.
Футболист быстро завоевал место в стартовом составе, но команда не сумела избежать вылета в Лигу 1. Стоит отметить, что если «Сток Сити» подпишет Таловерова, то украинец снова вернется в Чемпионшип.
В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что «Плимут» остался без главного тренера Мирона Муслича – его место занял Том Клеверли.
Stoke City are closing in on the signing of Plymouth Argyle and Ukraine international Maksym Talovierov. #SCFC #pafc pic.twitter.com/xEIelt1lIx— Pete O'Rourke (@SportsPeteO) July 1, 2025
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