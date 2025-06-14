Англия14 июня 2025, 09:04 |
161
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Таловерова и Ко. Плимут назначил наставника
Том Клеверли возглавил английский клуб
14 июня 2025, 09:04 |
161
0
Английский Плимут, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров, официально объявил о назначении Тома Клеверли на должность главного тренера клуба.
По официальным данным, контракт рассчитан на 3 года. О финансовых деталях не сообщается.35-летний специалист заменил на этом посту Мирона Муслича.
Максим Таловеров присоединился к «Плимуту» зимой 2025 года и за это время успел провести 13 поединков за первую команду клуба, отличившись двумя забитыми мячами.
🖊️ Everybody, please welcome our new Head Coach - Tom Cleverley.— Plymouth Argyle FC (@Argyle) June 13, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2025, 09:11 79
Украинец может стать игроком французского гранда
Бокс | 13 июня 2025, 09:20 2
Майк – о Сальвадоре Санчесе
Футбол | 14.06.2025, 08:44
Бокс | 14.06.2025, 01:55
Волейбол | 13.06.2025, 10:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
13.06.2025, 16:15 13
13.06.2025, 03:08
12.06.2025, 09:33 3
12.06.2025, 08:53 7
12.06.2025, 17:29 5
12.06.2025, 20:58 150
13.06.2025, 06:23 8