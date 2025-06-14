Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Таловерова и Ко. Плимут назначил наставника
Англия
14 июня 2025, 09:04 |
161
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Таловерова и Ко. Плимут назначил наставника

Том Клеверли возглавил английский клуб

14 июня 2025, 09:04 |
161
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Таловерова и Ко. Плимут назначил наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Клеверли

Английский Плимут, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров, официально объявил о назначении Тома Клеверли на должность главного тренера клуба.

По официальным данным, контракт рассчитан на 3 года. О финансовых деталях не сообщается.35-летний специалист заменил на этом посту Мирона Муслича.

Максим Таловеров присоединился к «Плимуту» зимой 2025 года и за это время успел провести 13 поединков за первую команду клуба, отличившись двумя забитыми мячами.

По теме:
Бразильский тренер будет работать в клубе Первой лиги Украины
Трансфер коуча Томаса Франка стал одним из самых дорогих в истории
«Его уволят к Рождеству». Реакция фанов на приход Томаса Франка в Тоттенхэм
Том Клеверли Плимут Максим Таловеров назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Футбол | 13 июня 2025, 09:11 79
Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе

Украинец может стать игроком французского гранда

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13 июня 2025, 09:20 2
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»

Майк – о Сальвадоре Санчесе

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
Футбол | 14.06.2025, 08:44
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Бокс | 14.06.2025, 01:55
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
Волейбол | 13.06.2025, 10:40
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
13.06.2025, 16:15 13
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
12.06.2025, 20:58 150
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем