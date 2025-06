ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Таловерова и Ко. Плимут назначил наставника

Английский Плимут, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров, официально объявил о назначении Тома Клеверли на должность главного тренера клуба.

По официальным данным, контракт рассчитан на 3 года. О финансовых деталях не сообщается.35-летний специалист заменил на этом посту Мирона Муслича.

Максим Таловеров присоединился к «Плимуту» зимой 2025 года и за это время успел провести 13 поединков за первую команду клуба, отличившись двумя забитыми мячами.

🖊️ Everybody, please welcome our new Head Coach - Tom Cleverley.