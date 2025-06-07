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Англия
07 июня 2025, 17:58 | Обновлено 07 июня 2025, 18:02
1148
0

У игрока сборной Украины есть предложения из Англии и Германии

Таловеров еще не сделал свой выбор

07 июня 2025, 17:58 | Обновлено 07 июня 2025, 18:02
1148
0
У игрока сборной Украины есть предложения из Англии и Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины и Плимута Максим Таловеров дал понять, что вряд ли останется в составе команды, которая вылетела в Лигу 1.

У игрока есть предложения из Англии и Германии, но Таловеров пока не сделал свой выбор.

«Очень насыщенным был этот кусочек сезона, даже с полученной травмой. Очень благодарен богу, что удалось себя показать до нее и быстро восстановиться и успеть сыграть несколько игр».

«Поэтому действительно есть несколько предложений – и из Англии, и из Германии, но сейчас думаю только о сборной – на носу два матча, которые важны как лично для меня, так и для команды тоже».

«Поэтому по всем предложениям договоренность такова, что начнем обсуждать их чуть позже, после сборной», – сказал Таловеров.

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Иван Зинченко Источник: Трибуна
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