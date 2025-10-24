Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини

Марта уже завершила сезон 2025 года и отдыхает на Мальдивах

Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 27-е место, проводит отдых на Мальдивах.

Украинка опубликовала новые фотографии в своем Instagram, похваставшись спортивными формами в бикини.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Спокойные моменты, солнечный свет и так много поводов для благодарности», – подписала публикацию Марта.

Последним турниром Костюк был тысячник в Ухане, где в первом раунде она проиграла чешке Каролине Муховой.

protasov_lyopu_davai
админ озабоченный?
Ответить
+1
Muskrat2
Треба переходити в пляжний теніс.
Ответить
0
Vitaly Kozak
Після виснажливого і успішного року потрібно відновити сили. В Австралії після такого тривалого відпочинку мабуть буде феєричний теніс показувати.
Ответить
0
