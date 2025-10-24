ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини
Марта уже завершила сезон 2025 года и отдыхает на Мальдивах
Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 27-е место, проводит отдых на Мальдивах.
Украинка опубликовала новые фотографии в своем Instagram, похваставшись спортивными формами в бикини.
«Спокойные моменты, солнечный свет и так много поводов для благодарности», – подписала публикацию Марта.
Последним турниром Костюк был тысячник в Ухане, где в первом раунде она проиграла чешке Каролине Муховой.
