ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 27-е место, проводит отдых на Мальдивах.

Украинка опубликовала новые фотографии в своем Instagram, похваставшись спортивными формами в бикини.

«Спокойные моменты, солнечный свет и так много поводов для благодарности», – подписала публикацию Марта.

Последним турниром Костюк был тысячник в Ухане, где в первом раунде она проиграла чешке Каролине Муховой.

