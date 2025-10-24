Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари

В Ровно состоялся поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Верес» и «Заря».

После стартового свистка гости завладели территориальным преимуществом, а «красно-черные» сконцентрировались на защитных действиях, рассчитывая на быстрые контратаки. Опасных моментов долго ждать не пришлось. Сначала Слесаря вывели на ударную позицию, и он не сумел переиграть голкипера. А затем после неудачной передачи Гороха Попара из центра штрафной бил в угол, но вратарь «Вереса» исправил свою ошибку, в прыжке отбив мяч.

Луганчане продолжали создавать голевые ситуации, и каким-то чудом не отправил мяч в ворота Андушич. Босниец замкнул прострел Слесаря, но из пределов вратарской пробил выше цели. Спустя несколько мгновений тот же Андушич после длинной передачи Джордана не попал в ближний угол.

У «Вереса» активными действиями выделялись Уэсли и Тарануха: именно они создали отличный шанс для взятия ворот гостей. Уэсли вывел «на свидание» с голкипером Тарануху, но форвард не попал в цель. Вскоре после удара Бойко из-за пределов штрафной мяч пролетел рядом со штангой.

Вторая половина встречи началась с шокового момента для хозяев поля. Корнийчук сорвал выход Слесаря один на один с голкипером, и арбитр оставил «Верес» в меньшинстве. Оказавшись с численным преимуществе, «черно-белые» взяли игру под контроль, но не форсировали события.

Оборона ровенчан находилась под постоянным давлением, и «красно-черные» самоотверженно играли на разрушение атак соперников. Но моменты у «Зари» появлялись. Очередной шанс не использовал Андушич, который не сумел протолкнуть мяч мимо Гороха. После удара головой Кушниренко голкипер «Вереса» не мог выручить свою команду, но мяч попал в штангу.

Не помогли луганчанам вырвать победу и замены, проведенные тренерским штабом «Зари». Ровенчане отстояли ничейный результат, который, исходя из развития событий, могут записать себе в актив. В следующем туре «Верес» проведет гостевой поединок с «Эпицентром», а «Зарю» ждет домашний матч против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Верес» – «Заря» – 0:0

Предупреждения: Вовченко (47), Стамулис (60) – Попара (39), Будковский (47), Дрышлюк (86)

Удаление: Корнийчук (46, грубая игра)

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Вовченко, Корнийчук, Куция (Протасевич, 50), Харатин, Бойко (Кучеров, 71), Уэсли (Нонго, 71), Айдин (Шарай, 71), Тарануха.

«Заря»: Сапутин, Пердута, Джордан, Янич (Дрышлюк, 75), Жуниор Рейс (Маткевич, 75), Кушниренко, Попара (Мичин, 46), Андушич, Вантух, Слесарь (Саленко, 75), Будковский.

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

Стадион «Авангард» (Ровно)

