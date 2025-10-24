Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
Премьер-лига
Верес
24.10.2025 18:00 – FT 0 : 0
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 19:54 | Обновлено 24 октября 2025, 20:30
702
6

Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари

Команды голов не забили

24 октября 2025, 19:54 | Обновлено 24 октября 2025, 20:30
702
6 Comments
Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
УПЛ

В Ровно состоялся поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Верес» и «Заря».

После стартового свистка гости завладели территориальным преимуществом, а «красно-черные» сконцентрировались на защитных действиях, рассчитывая на быстрые контратаки. Опасных моментов долго ждать не пришлось. Сначала Слесаря вывели на ударную позицию, и он не сумел переиграть голкипера. А затем после неудачной передачи Гороха Попара из центра штрафной бил в угол, но вратарь «Вереса» исправил свою ошибку, в прыжке отбив мяч.

Луганчане продолжали создавать голевые ситуации, и каким-то чудом не отправил мяч в ворота Андушич. Босниец замкнул прострел Слесаря, но из пределов вратарской пробил выше цели. Спустя несколько мгновений тот же Андушич после длинной передачи Джордана не попал в ближний угол.

У «Вереса» активными действиями выделялись Уэсли и Тарануха: именно они создали отличный шанс для взятия ворот гостей. Уэсли вывел «на свидание» с голкипером Тарануху, но форвард не попал в цель. Вскоре после удара Бойко из-за пределов штрафной мяч пролетел рядом со штангой.

Вторая половина встречи началась с шокового момента для хозяев поля. Корнийчук сорвал выход Слесаря один на один с голкипером, и арбитр оставил «Верес» в меньшинстве. Оказавшись с численным преимуществе, «черно-белые» взяли игру под контроль, но не форсировали события.

Оборона ровенчан находилась под постоянным давлением, и «красно-черные» самоотверженно играли на разрушение атак соперников. Но моменты у «Зари» появлялись. Очередной шанс не использовал Андушич, который не сумел протолкнуть мяч мимо Гороха. После удара головой Кушниренко голкипер «Вереса» не мог выручить свою команду, но мяч попал в штангу.

Не помогли луганчанам вырвать победу и замены, проведенные тренерским штабом «Зари». Ровенчане отстояли ничейный результат, который, исходя из развития событий, могут записать себе в актив. В следующем туре «Верес» проведет гостевой поединок с «Эпицентром», а «Зарю» ждет домашний матч против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Верес» – «Заря» – 0:0

Предупреждения: Вовченко (47), Стамулис (60) – Попара (39), Будковский (47), Дрышлюк (86)

Удаление: Корнийчук (46, грубая игра)

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Вовченко, Корнийчук, Куция (Протасевич, 50), Харатин, Бойко (Кучеров, 71), Уэсли (Нонго, 71), Айдин (Шарай, 71), Тарануха.

«Заря»: Сапутин, Пердута, Джордан, Янич (Дрышлюк, 75), Жуниор Рейс (Маткевич, 75), Кушниренко, Попара (Мичин, 46), Андушич, Вантух, Слесарь (Саленко, 75), Будковский.

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

Стадион «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Верес – Заря – 0:0. xG больше трех и суперигра вратаря. Обзор матча УПЛ
Виктор СКРИПНИК: «Игроки Зари решили, что мячи сами залетят в ворота»
БАРТУЛОВИЧ: «У каждой команды есть возможность подняться на вершину»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Телевизор еще не включили, а у Динамо уже 0:1. Дичь какая-то»
Футбол | 24 октября 2025, 18:12 10
Эксперт: «Телевизор еще не включили, а у Динамо уже 0:1. Дичь какая-то»
Эксперт: «Телевизор еще не включили, а у Динамо уже 0:1. Дичь какая-то»

Цыганык удивлен тому, как играют киевляне

Сколько забьет Мбаппе в Эль-Класико? Анонс и прогнозы на 10 тур Ла Лиги
Футбол | 24 октября 2025, 19:58 0
Сколько забьет Мбаппе в Эль-Класико? Анонс и прогнозы на 10 тур Ла Лиги
Сколько забьет Мбаппе в Эль-Класико? Анонс и прогнозы на 10 тур Ла Лиги

За 4 последних тура заработали 15090 грн при ставке 1000 грн на событие

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24.10.2025, 10:12
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23.10.2025, 20:21
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23.10.2025, 21:43
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xxvamix
Як так понад тайм грали в більшості і не забили Зоря
Ответить
+1
lgpaladin
Вересу - респект,
Зоря - про*рали победу
Ответить
+1
Johnny92
Ключове слово "відстояв")) ✅)Цей матч як показник рівня нашого чемпа. Два нулі і 0 у підсумку. 
А ШД і ДК показали вже раніше, що їхній рівень це 3-4 дивізіони якихось там Німеччин, Іспаній, Англій...😆
Ответить
0
C.Пеклов
Горох- лев матчу!
Ответить
0
Andy202
Сумні нулі
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Голів маєм - із заячий хвіст:
Лиш один за два матчі...
Ковтне хоч завтра металіст:
Нехай три! Черкащанам удачі!
Ответить
0
Популярные новости
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 243
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем