В пятницу, 24 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровненский «Верес» и луганская «Заря». Игра пройдет в городе Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 18:00.

Верес

Ровенский «Верес» не сумел одержать такую долгожданную победу в предыдущем туре Украинской Премьер-лиги, принимая на своём поле «Александрию». Команда из Ровно повела в счёте после великолепного гола греческого легионера Константиноса Стамулиса, который впоследствии вошёл в символическую сборную 9-го тура. Однако хозяева не удержали преимущество и пропустили уже в компенсированное время — вторая подряд ничья со счётом 1:1. Эта ничья позволила командам повторить достижение 13-летней давности: «Верес» и «Александрия» имеют самую продолжительную серию ничейных результатов во встречах между собой на одном поле — это уже шестая подряд ничья, когда ровенчане выступают в роли хозяев.

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук после финального свистка не скрывал разочарования: «Что касается закономерности такого результата — возможно, он в целом отражает происходящее на поле. Возможно. Но повторюсь: мы ведь вели в счёте и уже в добавленное время упустили победу. Поэтому остаётся неприятный осадок. Думаю, у болельщиков после игры похожие ощущения». Порадовать своих болельщиков футболисты «Вереса» попробуют уже в следующем туре, ведь им предстоит второй подряд домашний матч — на стадионе «Авангард» команда примет луганскую «Зарю». Примечательно, что луганчане пропускают уже в 12 гостевых поединках подряд, что даёт хозяевам дополнительную надежду на положительный результат.

Тем временем лазарет «Вереса» пополнился новыми потерями. Помимо Дениса Ндукве (травма позвоночника), Дмитрия Клёца (перелом носа) и Максима Смияна (травма коленного сустава), к списку травмированных присоединился легионер Аладжи Уолли. Футболист перенёс операцию, вызванную последствиями прежних повреждений, и с 23 октября начнёт процесс послеоперационной реабилитации.

Заря

«Заря», как и «Верес», сыграла вничью в последнем туре, но луганчане могут быть довольны таким результатом, ведь они отобрали очки у действующего чемпиона страны – киевского «Динамо». «Мужики» упорно боролись с киевлянами: хоть и пропустили первыми, они сумели отыграться в концовке матча благодаря голу Филиппа Будковского головой. Этот гол принес Будковскому место в символической сборной тура, но он оказался не единственным представителем «Зари». Вратарь луганчан Александр Сапутин также попал в этот список благодаря девяти сейвам в игре. «Заря» стала пятой подряд командой, сумевшей отобрать очки у «Динамо».

Главный тренер команды Виктор Скрипник остался доволен результатом после матча: «Когда ты проигрываешь, но в Киеве забиваешь и играешь вничью с Динамо, то это позитив. Благодарен ребятам, которые собрались и вместе дали результат. Вижу прогресс. Конечно, много моментов не реализовали. Хочу сказать, что мы не только отбивались в обороне, но и не забывали атаковать.».

Стоит отметить, что луганчане продлили свою беспроигрышную серию до трёх матчей и не собираются останавливаться на достигнутом. Следующая игра против «Вереса» в Ровно станет шансом набрать очки и оторваться от нижней части таблицы. Однако встречи с ровенчанами всегда даются непросто: в прошлом сезоне «Заря» дважды уступила «Вересу» с одинаковым счётом 1:2.

Статистика встреч

Команды встречались между собой 13 раз в рамках Украинской Премьер-лиги. «Верес» имеет преимущество в очных противостояниях, одержав 7 побед. Ещё 2 встречи завершились вничью, а 4 раза сильнее оказывалась «Заря». Ровненцы также ведут по разнице забитых и пропущенных мячей — 18:13. На стадионе «Авангард» «Верес» традиционно выступает успешнее. Из 6 домашних матчей команда выиграла 4, один раз сыграла вничью и лишь один раз уступила луганчанам.

Прогноз на противостояние

В последних четырёх очных поединках обе команды неизменно обменивались забитыми мячами. Судя по их нынешней форме, есть все основания ожидать, что и в предстоящем матче «Верес» и «Заря» снова порадуют болельщиков результативной игрой — обе команды должны забить.

Ориентировочные составы

«Верес»: Горох, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Протасевич, Харатин, Весли П., Кучеров, Тарануха, Бойко, Айдын.

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Янич, Джордан, Пердута, Вантух, Кушниренко, Попара, Слесар, Будковский, Андушич.