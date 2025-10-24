Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Верес
24.10.2025 18:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 00:53 | Обновлено 24 октября 2025, 00:56
Верес – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Верес

В пятницу, 24 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Ровенская команда к очередному противостоянию подошла с четырехматчевой безвыигрышной серией (1 поражение и 3 ничьи). На данный момент команда Олега Шандрука на одно очко опережает зону переходных матчей. У «Зари» также в пассиве имеется неприятная серия: «черно-белые» пропускают голы на протяжении 12 игр (18 мячей). В турнирной таблице луганчане на три очка опережают своего ближайшего соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
24 октября 2025 -
18:00
Заря
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
