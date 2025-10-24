В пятницу, 24 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Ровенская команда к очередному противостоянию подошла с четырехматчевой безвыигрышной серией (1 поражение и 3 ничьи). На данный момент команда Олега Шандрука на одно очко опережает зону переходных матчей. У «Зари» также в пассиве имеется неприятная серия: «черно-белые» пропускают голы на протяжении 12 игр (18 мячей). В турнирной таблице луганчане на три очка опережают своего ближайшего соперника.

