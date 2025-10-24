«Август любит так бить». Жевлаков рассказал о риске Легии против Шахтера

Вингер «Легии» Якуб Жевлаков рассказал о том, что игроки варшавского клуба рискнули в конце матча с «Шахтером».

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги конференций прошла в Кракове и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Эдуарда Йордэнеску.

«Мы рискнули в самом конце матча. Мы хотели победить, но соперник допустил ошибку. Мы очень рады этой победе. Я все еще жду возможности выйти на поле с первых минут и делаю все возможное для этого. Я спокоен и терпелив. Когда я выхожу на поле на 5 или 10 минут, я стараюсь изменить ход матча и заработать еще один шанс. Я счастлив находиться в такой раздевалке. «Легия» – отличный клуб, и я могу только рад учиться у таких тренеров и игроков, наблюдать за тем, как эти игроки действуют каждый день, и набираться опыта. Меня не удивили голы Рафала Аугустиняка. «Август» иногда любит бить вот так. Перед штрафным на 94-й минуте были небольшие переговоры о том, кто будет бить, но хорошо, что Рафал забил. Надеюсь, этот матч и эта победа помогут нам морально», – сказал Жевлаков в послематчевом интервью.