Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Август любит так бить». Жевлаков рассказал о риске Легии против Шахтера
Лига конференций
24 октября 2025, 08:17 | Обновлено 24 октября 2025, 08:37
150
0

«Август любит так бить». Жевлаков рассказал о риске Легии против Шахтера

Вингер польского клуба прокомментировал победу в Лиге конференций

24 октября 2025, 08:17 | Обновлено 24 октября 2025, 08:37
150
0
«Август любит так бить». Жевлаков рассказал о риске Легии против Шахтера
Getty Images/ Getty Images Ukraine. ФК Легия

Вингер «Легии» Якуб Жевлаков рассказал о том, что игроки варшавского клуба рискнули в конце матча с «Шахтером».

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги конференций прошла в Кракове и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Эдуарда Йордэнеску.

«Мы рискнули в самом конце матча. Мы хотели победить, но соперник допустил ошибку. Мы очень рады этой победе. Я все еще жду возможности выйти на поле с первых минут и делаю все возможное для этого. Я спокоен и терпелив. Когда я выхожу на поле на 5 или 10 минут, я стараюсь изменить ход матча и заработать еще один шанс. Я счастлив находиться в такой раздевалке. «Легия» – отличный клуб, и я могу только рад учиться у таких тренеров и игроков, наблюдать за тем, как эти игроки действуют каждый день, и набираться опыта. Меня не удивили голы Рафала Аугустиняка. «Август» иногда любит бить вот так. Перед штрафным на 94-й минуте были небольшие переговоры о том, кто будет бить, но хорошо, что Рафал забил. Надеюсь, этот матч и эта победа помогут нам морально», – сказал Жевлаков в послематчевом интервью.

Аугустиняк стал автором дубля. Полузащитник забил на 16-й и 90+4 минутах матча. У «горняков» отличился бразилец Лука Мейреллес.

По теме:
«Это издевательство над болельщиками». Алиев – об игре Динамо в Турции
Хавбек Легии высказался о матче с Шахтером
«Сегодня мы терпели». Защитник Легии высказался о победе над Шахтером
Легия Варшава Рафал Аугустиняк Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Легия
Оксана Баландина Источник: ФК Легия Варшава
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 октября 2025, 08:00 0
Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Непростая битва между новичком и серебряным призером УПЛ

ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23 октября 2025, 20:21 0
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру и результаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Футбол | 24.10.2025, 05:37
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 126
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем