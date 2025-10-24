Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла – 2:1. Громкая сенсация в ЛЕ. Видео голов
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс
23.10.2025 19:45 – FT 2 : 1
Астон Вилла
24 октября 2025, 04:01
Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла – 2:1. Громкая сенсация в ЛЕ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча третьего тура Лиги Европы 2025/26

Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла – 2:1. Громкая сенсация в ЛЕ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября нидерландская команда Гоу Эхед Иглс нанесла сенсационное поражение Астон Вилле в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Де Аделарсхорст в городе Девентер и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми забили гости – на четвертой минуте отличился Эванн Гессанд. Уже в конце первого тайма Гоу Эхед Иглс сравнял счет благодаря голу Матиса Сурая, а на 61-й Матс Дейл установил окончательный счет в противостоянии.

На 79-й Эмилиано Буэндия имел шанс восстановить паритет, но не сумел реализовать пенальти.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) – 2:1

Голы: Сурай, 42, Дейл, 61 – Гессанд, 4

Видеообзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Дейл (Гоу Эхед Иглс), асcист Йорис Крамер.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Сюрай (Гоу Эхед Иглс), асcист Калвин Твигт.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Астон Вилла).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
