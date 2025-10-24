23 октября нидерландская команда Гоу Эхед Иглс нанесла сенсационное поражение Астон Вилле в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Де Аделарсхорст в городе Девентер и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми забили гости – на четвертой минуте отличился Эванн Гессанд. Уже в конце первого тайма Гоу Эхед Иглс сравнял счет благодаря голу Матиса Сурая, а на 61-й Матс Дейл установил окончательный счет в противостоянии.

На 79-й Эмилиано Буэндия имел шанс восстановить паритет, но не сумел реализовать пенальти.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) – 2:1

Голы: Сурай, 42, Дейл, 61 – Гессанд, 4

Видеообзор матча