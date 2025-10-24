Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла – 2:1. Громкая сенсация в ЛЕ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча третьего тура Лиги Европы 2025/26
23 октября нидерландская команда Гоу Эхед Иглс нанесла сенсационное поражение Астон Вилле в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Де Аделарсхорст в городе Девентер и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми забили гости – на четвертой минуте отличился Эванн Гессанд. Уже в конце первого тайма Гоу Эхед Иглс сравнял счет благодаря голу Матиса Сурая, а на 61-й Матс Дейл установил окончательный счет в противостоянии.
На 79-й Эмилиано Буэндия имел шанс восстановить паритет, но не сумел реализовать пенальти.
Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября
Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) – 2:1
Голы: Сурай, 42, Дейл, 61 – Гессанд, 4
Видеообзор матча
События матча
