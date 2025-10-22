В четверг, 23 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «Гоу Эхед Иглс» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 19:45.

Гоу Эхед Иглс

Действующий обладатель Кубка Нидерландов в текущем сезоне не выглядит слишком уверенно. Помимо поражения в Суперкубке, клуб не лучшим образом выступает в чемпионате – за 9 матчей Эредивизи «орлы» набрали лишь 10 очков, что пока позволяет им занимать 12-е место турнирной таблицы. Отрыв от лидера уже большой – 15 очков, однако от топ-8 команду отделяют всего 3 балла.

Путь в Лиге Европы голландцы начали с минимального поражения от румынской «Стяуа», однако во 2-м туре победили «Панатинаикос» со счетом 1:2.

Астон Вилла

Начало сезона коллектив провалил полностью, однако сейчас наконец смог нормализовать игру и теперь показывает более чем удовлетворительные результаты. Тем не менее, после 8 игр Премьер-лиги на счету бирмингемцев 12 очков, что позволяет им занимать 11-е место турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», виллианцев отделяет 7 зачетных пунктов, а от топ-5 – 2 балла. В Кубке английской лиги «Астон Вилла» уступила «Брентфорду» в серии пенальти 1/16 финала.

В Лиге Европы англичане шагают довольно уверенно – сначала им удалось минимально победить «Болонью», а затем переиграть «Фейернорд» со счетом 2:0.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

Победная серия «Астон Виллы» продолжается уже 5 игр подряд.

«Гоу Эхед Иглс» одержали всего 1 победу в 5 домашних играх текущего сезона.

«Гоу Эхед Иглс» не могут сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

Возможные стартовые составы

Гоу Эхед Иглс: де Бюссер, Джеймс, Крамер, Наубер, Дейл – Линтгорст, Бреум, Мейлестен – Маргарет, Смит, Сюре

Астон Вилла: Бизот – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Онана – Макгин, Роджерс, Гессан – Мален

Прогноз

Я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 1.6.