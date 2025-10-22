Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс
23.10.2025 19:45 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 октября 2025, 22:06 | Обновлено 22 октября 2025, 22:30
26
0

Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 23 октября в 19:45 по Киеву

22 октября 2025, 22:06 | Обновлено 22 октября 2025, 22:30
26
0
Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Гоу Эхед Иглс

В четверг, 23 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «Гоу Эхед Иглс» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 19:45.

Гоу Эхед Иглс

Действующий обладатель Кубка Нидерландов в текущем сезоне не выглядит слишком уверенно. Помимо поражения в Суперкубке, клуб не лучшим образом выступает в чемпионате – за 9 матчей Эредивизи «орлы» набрали лишь 10 очков, что пока позволяет им занимать 12-е место турнирной таблицы. Отрыв от лидера уже большой – 15 очков, однако от топ-8 команду отделяют всего 3 балла.

Путь в Лиге Европы голландцы начали с минимального поражения от румынской «Стяуа», однако во 2-м туре победили «Панатинаикос» со счетом 1:2.

Астон Вилла

Начало сезона коллектив провалил полностью, однако сейчас наконец смог нормализовать игру и теперь показывает более чем удовлетворительные результаты. Тем не менее, после 8 игр Премьер-лиги на счету бирмингемцев 12 очков, что позволяет им занимать 11-е место турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», виллианцев отделяет 7 зачетных пунктов, а от топ-5 – 2 балла. В Кубке английской лиги «Астон Вилла» уступила «Брентфорду» в серии пенальти 1/16 финала.

В Лиге Европы англичане шагают довольно уверенно – сначала им удалось минимально победить «Болонью», а затем переиграть «Фейернорд» со счетом 2:0.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • Победная серия «Астон Виллы» продолжается уже 5 игр подряд.
  • «Гоу Эхед Иглс» одержали всего 1 победу в 5 домашних играх текущего сезона.
  • «Гоу Эхед Иглс» не могут сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

Возможные стартовые составы

Гоу Эхед Иглс: де Бюссер, Джеймс, Крамер, Наубер, Дейл – Линтгорст, Бреум, Мейлестен – Маргарет, Смит, Сюре

Астон Вилла: Бизот – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Онана – Макгин, Роджерс, Гессан – Мален

Прогноз

Я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Гоу Эхед Иглс
23 октября 2025 -
19:45
Астон Вилла
Победа Астон Вилли 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Селтик – Штурм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ноттингем – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
РБ Зальцбург – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Гоу Эхед Иглс Астон Вилла прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 08:20 3
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Футбол | 22 октября 2025, 19:08 11
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока

Пьер Менес – о неудачном матче Ильи Забарного

КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22.10.2025, 15:32
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Коуч Коринтианса просит трансфер игрока Шахтера. Горняки готовы продать
Футбол | 22.10.2025, 22:24
Коуч Коринтианса просит трансфер игрока Шахтера. Горняки готовы продать
Коуч Коринтианса просит трансфер игрока Шахтера. Горняки готовы продать
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 4
Бокс
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем